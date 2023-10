Ante un panorama incierto, agencias de viajes sanjuaninas ponen foco en los fines de semana largos

martes, 3 de octubre de 2023 21:59

Incierto y optimistas. Esas son algunas de las palabras que manifestaron los referentes de las agencias de viaje de San Juan. La inestabilidad económica repercutió en diferentes sectores, tal es así que no tienen tarifas para las vacaciones de verano, una de las temporadas más fuerte que tiene el sector.

Sin embargo, los referentes en el tema remarcaron que no todo el panorama es desalentador, ya que el fin de semana largo de octubre les permitió un importante repunte en las ventas. Registraron alrededor del 90% de las reservas para esas fechas del 2023.

Zulma Salinas de Carrascal Viajes y Turismo sostuvo a Diario La Provincia SJ: “registramos muchísimas consultas, pero el tema es que ni hoteles ni transportistas nos confirman precios para enero. Lo que tenemos son algunas salidas para diciembre, son las únicas para las que conseguimos precios y con la salvedad de que el precio solo se congela con el pago del 100%. Inclusive hay algunos operadores que nos dieron fecha límite de cancelación 11 de octubre. Después de esa fecha los precios pactados ya no serán los convenidos y recién vamos a saber el nuevo precio después de las elecciones”.

La empresaria con años en el rubro subrayó que es un panorama complejo, ya que no todas las personas cuentan con el dinero para cancelar hasta el 11 de octubre. “Los distintos paquetes, que teníamos, que no eran para la Costa, pero eran distintas propuestas nacionales para enero-febrero se sacaron de venta. El panorama está tan incierto que no tenemos precios, nadie lo puede fijar, ni con precio de cancelación inmediata”, remarcó Salinas. Y agregó que “no podemos proyectar en poner un precio porque no sabemos si vamos a poder estar cubriéndonos. El panorama no es muy alentador”.

Luego sumó que uno de los puntos alentadores es la demanda de sanjuaninos que pautaron sus vacaciones para el exterior. “Los que ya contrataron viajes al exterior los van pagando de poco”, contó. Sobre los precios, Salinas contó que cuentan con un paquete para Brasil que ronda los $650mil, en colectivo (incluye siete noches, media pensión, bus cama).

Respecto a los destinos más consultados para vacacionar, Salinas mencionó que Brasil lidera el ranking, luego, le sigue La Costa, y muy de cerca le sigue el Sur. Este último incluye Ushuaia, Bariloche, entre otros destinos. “Ese es un viaje que anda muy bien y suele ser nuestro caballo de batalla, pero se tuvo que sacar de venta. Es realmente atractivo, pero no sabemos, estamos en esta situación, que siempre en las elecciones pasa lo mismo, pero en este periodo es peor y la incertidumbre es altísima”, explicó.

Posteriormente, la sanjuanina destacó que el fin de semana largo de octubre significó un respiro para los referentes de agencias de viajes. “Esto abarcó el PreViaje 5 y para estas fechas se vendió una barbaridad porque el programa lo incluyó. En septiembre se vendió todo para el fin de semana largo, y sigue habiendo consultas, pero no las podemos satisfacer porque ya no hay cupo, se vendió todo. Mucha gente vendrá a San Juan y alrededor del 90% está vendido, los hoteles céntricos ya no tienen lugar. Este fue el gran impulso del PreViaje 5”, resaltó. También, los sanjuaninos aprovecharon este programa para tomarse un breve descanso para disfrutar este fin de semana largo. “Hay muchos para las Cataratas, Buenos Aires, Córdoba (Oktoberfest). Se vendió bastante bien, pero recibimos el impulso multiplicador de PreViaje”, detalló.

En cuanto a los medios de pagos utilizados por los sanjuaninos, expresó que no se está viendo el tema de las tarjetas. “Con el tema de que no se congela los precios y que hay cambios continuos. Optaron por abonarlos en contado mediante transferencias bancarias”, destacó.

Por su parte, Emiliano Vicentela de la agencia Susana Nieto subrayó que “como está pasando en todos los ámbitos, están un poco frenadas las ventas con respecto a la incertidumbre que se genera respecto al tema de las elecciones. El último gran movimiento que tuvimos fue para Día del Maestro y de ahí hubo un párate bastante importante hasta este fin de semana largo de octubre”.

Vicentela sumó que “principalmente estamos focalizando los fines de semanas largos. Para octubre tenemos cuatro destinos: La Falda, Carlos Paz, Mendoza y San Juan. Para el verano tenemos muchas consultas, pero no tenemos tarifas para La Costa. Los hoteleros y gastronómicos no nos pasan nada hasta después de las elecciones. Eso nos estuvieron comunicando los proveedores”.

Ante este panorama, desde la agencia buscaron una nueva estrategia y pusieron como punto fuerte a Córdoba (Carlos Paz y La Falda). Esa es una de las propuestas que ofrecieron para lo que será enero-febrero y recibieron tarifas con un aumento incluido. Después de las PASO registraron aumento del 20% aproximadamente, en lo que corresponde a transporte y gastronomía.

En cuanto al destino más demandado para vacaciones de verano, detalló: “la gente busca el agua, hay muchas consultas de La Costa, aunque no se puedan pasar tarifas. Por eso, nosotros ofrecemos la alternativa de Córdoba ofreciendo las playas, ríos y los costos son mucho menores”.

Respecto al fin de semana largo de octubre, el referente de la agencia Susana Nieto resaltó que “nosotros trabajamos con Córdoba, y justamente este fin de semana largo se encuentra la fiesta de la cerveza. Tenemos tres paquetes (La Falda, Carlos Paz y Villa General Belgrano), todos los años hacemos mucho este tema de explotar esta fiesta”. Luego, sumó que en San Juan hacen lo que es Calingasta (carrovelismo) e incluye almuerzo y excursiones. También, tienen la opción de Mendoza con excursiones por el día a Termas de Cacheuta, un fuerte de todos los años y una excursión a la reserva Villa Vicencio.

Sobre los medios de pagos más demandados, comentó que, con tarjetas del Banco San Juan, otro de los más utilizados es mediante transferencias. “No se están volcando a usar las tarjetas de créditos, por el tema de los intereses. Están optando por pagar en efectivo, transferencia y con tarjetas el resto”, sumó.