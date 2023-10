UFI Delitos Especiales: los sanjuaninos que se enfrentan a los casos más duros en buscan de los culpables

domingo, 29 de octubre de 2023 19:00

Cada día, son los primeros en enfrentarse a los casos más duros que ocurren en San Juan y que despiertan no sólo una profunda investigación y cientos de horas de trabajo, sino también el interés de los ciudadanos que se conmueven y los siguen de cerca. Detrás de todo eso están ellos, los fiscales de la particular Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales, que lejos de solamente estudiar un crimen, deben meterse en la mente de los autores de casos atroces para sacar a la luz a los culpables.

Hablamos de Adrián Riveros, Renato Roca, Francisco Micheltorena e Iván Grassi, quienes saben tomar las riendas de crímenes y homicidios en la provincia, mientras buscan refugio de la dureza de los casos en actividades deportivas, la familia, los amigos y pruebas futuros en los que se empiezan a encaminar. A corazón abierto, cada uno contó sus modos de enfrentar las particularidades de su trabajo y los motivos que los empujan a continuar.

Adrián Riveros, de temple sereno y serio en su día a día, comenzó su carrera en el derecho en 1996 y fue hasta 2017 que concursó e ingresó como fiscal en el Sistema de Flgrancia. Allí, continuó su camino y desde hace 2 años que pasó a la UFI. "Yo egresé de la Universidad Católica de Cuyo en el año 1996, y obviamente la carrera de Derecho la elegí porque me gustaba de chico, de niño, en mi familia no habían abogados, pero es una cuestión de vocación, yo sí creo en una vocación", reveló el fiscal a Diario La Provincia SJ.

Litigante de toda la vida y un apasionado por las estrategias, encuentra en el debate oral la la expresión de la vocación de la que habla. "El desafío es ese, pasar de ser defensor a ser fiscal, que llevás adelante la investigación y buscás la verdad en este caso. Y sobre todo, acusar en el caso de que haya un delito. Pero no me costó mucho en función de que, sobre todas las cosas, el derecho penal siempre fue lo que más me gustó y poder construir una estrategia, construir un caso, es lo más interesante para nosotros", expresó.

Pese a esa pasión, revela que los casos más duros que le tocó hacerse cargo no dejaron de atravesarlo, por lo que buscar un cable a tierra se le hace necesario al momento de descansar. "Tratamos de separarlo, aunque hay casos puntuales donde es muy difícil, porque obviamente sos miembro de la sociedad, sos padre, cuesta un poquito, pero tratás de priorizar tu función, de cumplirla bien y obviamente todo lo demás se va dando solo, por añadido. En ese caso te apasiona tratar de resolverlo, de reconstruirlo, de llegar a la verdad y un poco que vas separando".

"Mis hijas son el sostén principal de todo esto", contó sobre sus pilares que lo ayudan a llevar la tarea. Y agregó respecto de las actividades que lo llevan a "desconectarse" de su trabajo, que es del "deporte y la música", lo que disfruta.

Por otro lado, en el Palacio de Tribunales y en la misma área, Renato Roca es otro de los integrantes de la Unidad Fiscal que participa de la misma labor. Extrovertido y comprometido por las investigaciones, las reuniones con amigos, el idioma italiano y la familia son sus otras pasiones. "Hay una natural necesidad de disociar el trabajo de la familia para que esto no se mezcle, pero indefectivamente sucede", revela sobre su cotidianidad como fiscal.

El golf y el tenis son deportes que practica cada vez que puede y revela que lo que más le gusta es el "tercer tiempo, el momento, el entorno de poder charlar, hablar y conversar". Sobre cómo vive sus actividades dentro de Fiscalía, admitió: "Nuestra tarea es ardua, es dolorosa porque nosotros nos quedamos con una parte que es la más vulnerable, que es la de la víctima y es imposible no empatizar con la víctima. Sabemos que no podemos personalizar la relación, porque no sería profesional, pero es duro".

En medio de ese escenario, es que practica un ejercicio de disociación que lo ayuda a conectarse con la otra parte de su vida, la personal. "Hago un ejercicio de disociación que tiene que ver con decir, bueno, terminé toda la labor de investigación en el lugar del hecho, terminé toda la labor en la oficina, según dónde me encuentren, ahora me concentro en el momento presente, atención plena al momento presente, así es como logro la atención plena en el momento en el que estoy trabajando y digo, bueno, esto es todo por hoy".

De manera muy parecida lo consigue Francisco Micheltorena, abogado recibido en 1994, que encontró en el derecho su modo de vida. "El derecho penal siempre me encantó, siempre lo ejercí, pero con mis recaudos, cuando lo hacía en la actividad privada, tomaba los casos que me elegía. No lo hacía en forma masiva, sino que lo hacía en forma selectiva", recordó sobre los primeros años en la profesión.

Sin embargo, su modo cambió al ingresar como fiscal de la unidad y por ende y reflexión de la tarea, también. "Siempre cuando estaba en la actividad privada sostenía y opinaba que la actividad pública debería, debe, tener un desempeño de absoluta excelencia en el arte. Ese fue mi interés de integrarme a la función pública, de que si me tocaba ser funcionario, ejercer como tal, con absoluta profesionalidad, especialidad, dedicación, dejando todo por la función pública, como lo hice en la actividad privada", sostuvo.

Y agregó: "Siempre, cuando ejercí la profesión, lo hice en forma muy intensiva y llevando múltiples casos, casos de mucha gravedad. Y siempre separé y resguardé mucho lo que es el secreto profesional. Entonces, puse una absoluta barrera entre lo que es mi ejercicio profesional y mi vida privada, quizás muy exhaustiva, y eso creo que hoy en día me permite no transmitir o llevar a mi hogar todas esas circunstancias duras, crudas, y soportarlo y llevarlo en forma profesional".

"La familia es el refugio personal y uno de los incentivos que uno tiene, además de la gente, para actuar y tomar las decisiones que uno tiene que tomar como fiscal. También disfruto de la tranquilidad, pescar cuando puedo y leer", contó sobre las actividades que le apasionan.

Al equipo también lo integra Iván Grassi, fiscal coordinador de la UFI, quien inició su carrera en el año 2006 cuando todavía era estudiante y encontró en el derecho un amor que fue fortaleciendo con los años. Flagrancia también fue la antesala de su pase a la UFI Delitos Especiales donde actualmente ejerce. "Desde el momento uno fui consciente del desafío, me preparo, me entreno, pero es algo que se evalúa cuando surge el desafío y se ve si el entrenamiento o la preparación estuvo bien. Siendo consciente también, que existen limitaciones humanas y científicas para todos los casos", comenzó diciendo.

Deportista y competidor de importantes torneos de triatlón, el agua y la bicicleta le permiten el cable al que periódicamente recurre para conectar con su vida personal, al igual que a su familia. "Toda mi vida, lo que ha sido profesional, académico, me dediqué a lo mismo, siendo profesor, haciendo posgrado, siempre relacionado a esto, porque la verdad es que siempre me gustó. Mi familia siempre ha sido mi sustento y cuando uno está ahí tan expuesto, se da cuenta que a quienes siempre tiene que preservar es a los seres queridos", reveló.

Y reconoció: "Siempre es bueno ponerse metas realizables. En lo personal he encontrado ese cable a tierra en el deporte. Me voy poniendo objetivos, diciendo tal competencia la hago, me entreno, voy y lo practico, voy y conozco el lugar, de todo eso disfruto mucho. Y en lo profesional intento ser prudente. Creo que he llegado a lugares donde no muchas personas llegan, que es muy costoso, y soy muy agradecido por eso".

De esa forma, con casos particulares que los marcaron y les enseñaron de la profesión y la vida, "detrás del telón" también intentan vivir momentos de disfrute, rodeados de sus seres queridos y practicando esas actividades que más gozo les dan; siendo parte de una sociedad que necesita de sus habilidades para la investigación y que les devuelve en momentos gratos amortiguaciones a la crudeza de la tarea.