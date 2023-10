Nueva Ley de Alquiler: tras entrar en vigencia, aún no mejora la oferta de viviendas en San Juan

viernes, 27 de octubre de 2023 08:01

Con la reciente reforma, la Ley de Alquileres experimentó cambios significativos. El 17 de octubre pasado, el Gobierno Nacional promulgó la nueva Ley de Alquileres a través del Decreto 533/2023, publicado en Boletín Oficial. De esta forma se dio el paso legal para la entrada en vigencia de la nueva normativa en medio de la problemática habitacional. Si bien este cambio generó muchas expectativas en el ambiente, no provocó grandes cambios en cuanto a la cantidad de casas puestas en alquiler en San Juan.

Así lo indicó Mauricio Turell, desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, quien indicó "no hay oferta de alquiler para vivienda familiar". "Lamentablemente la circunstancia hace que sigamos en la misma situación de falta de viviendas en alquiler", señaló en radio Colón.

En este contexto destacó que muchos de los propietarios ponen las condiciones de alquiler o venta en dólares, lo que no debería ser así. "El Código Civil y Constitución dice que está prohibido trabajar con otra moneda que no sea la de curso legal, que es Argentina pero lamentablemente no se cumple y en muchas páginas se sigue viendo en dólares y esto es porque quien pone en alquiler se adapta a esa situación", agregó.

Además indicó que "el locatario no tiene muchas opciones para decidir dónde vivir y es una situación difícil". Ante esto se "está trabajando para revertir esta situación y que se cumpla la ley". Sin embargo destacó que el clima de inestabilidad e incertidumbre se da ahora más que nunca y los cambios que se puedan dar con la mayor oferta de viviendas dependerá de lo que pase después del 18 de noviembre, fecha del ballotage.

"No va a haber ninguna reacción hasta diciembre. Estamos todos supeditado al resultado de las elecciones. Hay que seguir trabajando y hacer entender al propietario la necesidad de volver a llevar el inmueble a la oferta de alquiler para vivienda. Pero tenemos la misma situación. Te dicen 'esperemos el resultado de las elecciones para saber cómo estructurarnos y saber dónde estamos parados", agregó.

"Todo depende de las elecciones. El propietario no quiere perder y cuando puede el inmueble en alquiler y no quiere perder. El inquilino que no tiene un salario adaptado al costo de vida no puede alquilar", aclaró.

Las modificaciones de la Nueva Ley de Alquileres establece nuevos acuerdos que incluyen actualizaciones semestrales mediante el coeficiente Casa Propia, en vez del Índice de Contratos de Locación (ICL) regulado por el Banco Central que antes se aplicaba anualmente.