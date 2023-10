El terror en acción: los sanjuaninos arman disfraces económicos para Halloween

viernes, 27 de octubre de 2023 15:45

Si algo entró lentamente, y casi sin que nadie lo advirtiera, a la cultura latinoamericana es la fiesta de Halloween. Primero fue en Chile, de manera fuerte, y luego en Argentina. San Juan no es la excepción y por eso a medida que se acerca la fecha, 31 de octubre, muchos ya salen a buscar un buen disfraz, o al menos bueno, bonito y barato, para lucir en estos días.

Las propuestas son de las más variadas y depende del local comercial que lo ofrezca. Están aquellos que se "arreglan" con 500 pesos y alguna ropa que tiene en casa, mientras que otros buscan algo más de atracción a la vista pero sobre todo que genere miedo. Diario La Provincia SJ consultó en dos locales ubicados en el microcentro, y que son muy conocidos por la indumentaria y accesorios, para conocer cómo se está dando el movimiento en un contexto de crisis económica.

Celina Álvarez de El Porteñito aseguró que la actividad no se ha dado muy fuerte en los días previos al fin de semana pero la demanda se espera para más cerca de la fecha que es cuando se dan los eventos puntuales. "Estuvo un poco baja la venta pero como a los chicos les gusta disfrazarse algo adquiere, depende de la situación de cada uno pero al menos una careta llevan seguro porque es una diversión para los chicos", explicó.

En este local, las caretas están desde los 500 pesos hasta 2 mil pesos, depende del modelo y la complejidad. Luego el interesado en armar un buen disfraz puede agregar una capa o gorro de bruja y depende de si es de plástico o tela el valor. Lo más económico están en 700 pesos.

"La bruja es lo clásico, después está el Drácula, esqueleto. Además llevan caretas de películas como Coco, el Guasón, Harly Queen", destacó Celina quien subrayó que la pintura del pelo está en mil pesos y las pastillas para la cara desde 400 pesos. La simulación de sangre está a partir de 800 pesos.

En este local también ofrecen disfraces para niños. El traje completo de Drácula con los dientes está en 4 mil pesos el alquiler.

Por otro lado, Fernando Falcón, de cotillón Un Poco Loco, explicó que lo que más se están llevando los sanjuaninos son los accesorios pero después se espera que se active el alquiler de los disfraces. Los que van a comprar primero evalúan el dinero que tienen para invertir y luego los precios. Hay pinturas que tienen que ver con cicatrices o caretas de todo tipo y ahí está la diferencia.

"Este año empezó más tarde el movimiento pero esperamos tener los mismos resultados que años anteriores. Siempre Halloween es una alternativa para salir a festejar algo", explicó Fernando.

Las pinturas están desde 350 pesos al igual que las caretas de plástico. Luego de ahí va en ascenso el precio dependiendo si son de goma eva o de latex, que son las de apariencia más real y que superan los 10 mil pesos. Las vinchas están desde 300 pesos. "La elección es surtida, algunos eligen Brujas y otros Diablitos. De ahí se meten las alternativas. Además también están los dientes de Drácula a partir de los 40 pesos cuesta cada uno, que todavía están muy accesible", agregó.

Los gorros de bruja están desde los 400 pesos los conos de plástico, después están con peluca un poco más caras, de tela o con cintas que van desde mil pesos en adelante.

"El rubro cotillón está afectado pero en general porque no es algo de primera necesidad. En una etapa de tanta crisis, está valorando y no perder el hecho de festejar algo. No se ha reducido a un nivel de decir que no se vende nada. Hay mucho movimiento pero más en el fin de semana se vende mucho más y tenemos muchas expectativas", explicó.

En cuanto al alquiler, los disfraces para niños están desde 2.500 pesos en cuanto a lo más básico con accesorios de bruja o payasos. Luego los de adulto están de 3.500 en adelante hasta más de 20 mil que viene con careta incluida. "Los de más de 20 mil son súper completo y sumamente realistas. Hay disfraces de payaso que son los que más se eligen y son premium porque da mucho más miedo y llama más la atención", finalizó.