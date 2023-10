Sanjuanino fue a votar y figuraba en el padrón como que había muerto

domingo, 22 de octubre de 2023 19:25

Este domingo, cuando un sanjuanino se dispuso para cumplir con su deber cívico de asistir a las urnas a sufragar, vivió un mal momento al no poder emitir su voto debido a que en el padrón electoral figuraba como "elector anulado". El panorama lo sorprendió ya que en las PASO había podido sufragar y ahora no.

"Cuando llegué me dijeron que salía como que estoy fallecido y les dije 'muerto no estoy'. Nadie entendía nada, llamaron a las autoridades, no entendían y me dijeron que era un error, que hay que ir a la Junta Electoral porque aparecía como fallecido", contó el elector a Canal 5 Telesol.

En ese escenario, el hombre mencionó que en el padrón también figuraba su padre quien sí ya murió, pero él no estaba anulado, es decir que podía votar.

"Yo en agosto voté normalmente, mi papá ya había fallecido, pero no estaba anulado ahí. Cuando llegue vi mi foto anulada y no pude emitir mi voto", mencionó. Posteriormente, el hombre asistió a la Junta Electoral donde le dijeron que no iba a tener multa ya que estaba justificado su no voto.

"Hoy 22 se cumple aniversario de fallecimiento de mi papá, tengo un montón de sensaciones, de emociones y de mucha bronca", expresó conmovido por la situación.

Según le confirmaron, en el caso de haber ballotage, el hombre de apellido Icazatti podrá sufragar.