“Juntas se puede”: las sanjuaninas que se dan la mano para atravesar el cáncer de mama

domingo, 22 de octubre de 2023 08:07

Octubre es el mes de visibilización y concientización del cáncer de mama, una enfermedad que aumentó su incidencia en mujeres de edad fértil pero que, gracias a un diagnóstico temprano y a los tratamientos, aumenta la calidad de vida y la supervivencia. Atravesar esa tormenta no es fácil y en San Juan, precisamente en el Hospital Rawson, una red sólida se formó para acompañar a quienes se ven de repente en medio de un mar de miedo, incertidumbre y dolor.

Se trata de “Juntas se puede”, un grupo de pacientes oncológicas que está dando el paso para ser una asociación civil y que une sus manos para ayudar a otras mujeres diagnosticadas. Empatizar desde la propia experiencia es su fortaleza y generan cada vez más y diversas acciones para que el cáncer las una desde la vida.

Entre comisión directiva e integrantes, actualmente suman 54 mujeres en el grupo que se formó hace 4 años. “Teníamos en común haber transitado un cáncer de mama y contar con el apoyo de la Lic. en Trabajo Social del Hospital Rawson, Sandra Baso por la que nos conocimos e incentivó la formación del grupo. Nos desbordaban las ganas de ayudar a otras mujeres ya que este no es un camino fácil, pero juntas se podía salir adelante”, destacó a Diario La Provincia SJ, Carolina Amaya, integrante de la comisión directiva.

La mayoría de las integrantes se tratan y controlan en el Hospital Rawson y es la licenciada en Trabajo Social quien hace el “puente” entre las pacientes que, por distintas circunstancias, son derivadas a esa área. También hay mujeres que reciben atención en el Hospital Marcial Quiroga y en centros privados por tener obra social. “En el camino se fueron sumando más chicas que tenían la misma fuerza y ganas que nosotras”, agregó.

Al comienzo, hacían talleres recreativos como pintura, que estaba a cargo de Carolina y otra paciente; también crearon cajas especiales para regalar a los médicos e iniciaron ventas, para que “Juntas se puede” pudiera autosolventarse económicamente.

“Tuvimos, en este camino, altos y bajos. Atravesamos la pandemia y como somos pacientes autoinmunes, nos teníamos que cuidar mucho. Pero este año volvimos con mucha fuerza y decidimos crear una asociación civil”, contó. Los trámites están en marcha y se encaminan a lograr ese paso.

“Tenemos una comisión directiva ya definida y vamos sumando pacientes. Este mes, además de las actividades habituales, tenemos varios eventos y empatizamos en la importancia de la prevención”, manifestó.

Cómo se acompañan

“Sandra (Baso) nos da el contacto y nos encargamos de llamarle o mandarle un mensaje a la paciente. Como sabemos en la situación en la que está, no queremos invadirla. A veces, una se aleja de todo y no quiere saber nada de nadie; eso es válido y respetable. Nos presentamos y contamos cuál es nuestro objetivo. Algunas dan una respuesta favorable y se quieren sumar al grupo y en otros casos, respetamos que no lo quieran hacer en este momento”, contó Carolina.

Una vez en el circuito de acompañamiento, las pacientes llevan un control de la situación de su par con un seguimiento y establecen tiempos para contactarlas. “Las que aceptan, las acompañamos a buscar la peluca, a realizarse estudios y en distintos pasos, estamos allí para que no se sientan solas. Si bien la familia está, muchas veces no saben cómo acompañarnos. Al haber vivido el cáncer, sabemos lo que está pasando”, resaltó.

Y se sinceró sobre la realidad de las mujeres que reciben un diagnóstico que marca un antes y un después. “La conexión entre nosotras se da en el grupo, que está abierto a tratar cualquier tema que nos atraviesa. No sólo es el cáncer sino también problemas que van paralelos a la enfermedad. Y la comisión directiva está muy atenta a casos que requieran un acompañamiento más puntual con visitas y/o llamadas. El que una paciente se pueda desahogar es muy importante y que no nos digan que “todo va a estar bien” o “estate tranquila”. Entendemos la contraparte positivista porque cuando le pasa algo malo a alguien que querés o apreciás, deseás que le vaya bien. Pero en el paciente oncológico, ese positivismo a veces fastidia. El entendernos es muy importante ya sea con un silencio, un abrazo y desde la empatía de haber vivido lo mismo y saber que no es fácil”, destacó.

Conectar con el día a día

“Todos tenemos una fecha de caducidad y tener cáncer te lo recuerda, tanto del lado bueno como del malo, para aprender a disfrutar un poco más”, marcó Carolina, a quien le detectaron la enfermedad con 29 años.

Es que el cáncer de mama dejó de ser una patología que puede registrarse desde los 40 años y en “Juntas se puede” tienen pacientes de 22 y de 24 años, por ejemplo, con diagnósticos de la enfermedad. “Hay que aprender a vivirlo, desde lo bueno y no desde lo malo. Esa es nuestra idea. Además, como asociación, nos enfocamos en el compromiso de que la paciente tenga calidad de vida y que ello puede mejorar. Por eso, nos estamos estableciendo en el sistema de salud pública para mejorar los circuitos de salud”, dijo.

En ello, ya están “sembrando semillas”, como expresó Carolina ya que llegaron hasta Jáchal y próximamente, a 25 de Mayo. “Damos charlas informativas sobre los controles médicos, el autoexamen y poniendo énfasis en la detección temprana. Además, que el cáncer es una enfermedad multifactorial y en la salud de una persona incide el estrés, el cambio hormonal y que la paciente de cáncer ya no es sólo la abuela de 80 años. Hoy por hoy, afecta a mujeres a cualquier edad”, detalló.

Acerca de la atención, también comparten su experiencia y con ello, generan un factor de tranquilidad que es valioso para la paciente recién diagnosticada. “En mi caso, me saco el sombrero ante la atención en salud pública y lo cuento. Los profesionales son excelentes”, dijo agradecida.

La organización

Las pacientes tienen la libertad de decidir cómo ser parte de Juntas se puede, una vez que pasaron por la fase de tratamiento más intensa. El punto de reunión es el Observatorio de Desarrollo Social que presta su sede para que desarrollen sus actividades.

“Allí tenemos las reuniones de comisión y realizamos distintas actividades como, por ejemplo, hace poco concretamos un taller de reciclaje. Ahora, queremos hacer un taller de maquillaje para que se sientan más lindas. Es lo que viene”, dijo Carolina.

Esto se complementa con las reuniones sociales en las que las mujeres se conocen personalmente en un ambiente distendido, con mates como compañía y una charla más abierta sobre lo que pasan. O en fechas especiales, como el Día del Niño, las integrantes reúnen juguetes para todas las pacientes oncológicas.

Para poder generar más iniciativas y acompañar de manera más integral, es posible asociarse a “Juntas se puede” con un monto muy accesible. “Esos fondos están destinados para que las mujeres se realicen sus tratamientos de forma correcta. En este camino, vimos gente que se quedó porque no tenía dinero para tomarse un colectivo para hacerse una quimio o le faltó un medicamento. Además, considerando que hay mujeres que pueden volver a trabajar y otras que no, por limitaciones físicas en los brazos. Ni hablar al principio del diagnóstico, en que son muchos estudios los que hay que realizar. Hasta que ese camino no se estabiliza, la paciente está muy aturdida. Nuestra idea es estar presente en ese momento y acompañar. Estamos para ayudar”, puntualizó.

En ese sentido, también buscan fortalecer lazos con los departamentos alejados. “Hace un año, 140 mujeres de Jáchal pudieron viajar a realizar una mamografía. Trabajamos en conjunto con el municipio jachallero para que aportaran la movilidad y conseguimos disponibilidad del mamógrafo y hubo 8 diagnósticos de cáncer de mama. Incluso hubo un número similar de detección de cáncer de cérvix. Por otra parte, también tomamos contacto con el caso de una paciente ya diagnosticada que hospedamos en nuestras casas para que hagan su tratamiento y estén cerca del hospital”, detalló.

En relación a esto último, la asociación espera poder gestionar un hospedaje para las pacientes de departamentos aledaños y alejados del Gran San Juan. “Esto va a facilitar que realice su tratamiento como corresponde. Queremos lograrlo en un futuro”, agregó.

Juntas, en el teatro

El arte es una vía para canalizar emociones y sensibilizar conciencias y por ello, integrantes de “Juntas se puede” se conformaron como elenco y están preparando su propia obra de teatro sobre la enfermedad.

“Cuando se formó el grupo, hicimos una danza árabe en el Hospital Rawson y fue muy linda la experiencia. Entonces, se me ocurrió la idea de ir por más y surgió la obra de teatro para contar lo que se vive, cómo lo vamos pasando y las diferentes formas de tomar la enfermedad para que cada caso se pueda sentir identificado. Ya sea que se enoje, se ponga triste o quiera evadir la realidad, todo es válido como reacción”, dijo.

Para ello, una profesora las prepara e incluso, las pacientes que quieran expresarse a través de este arte pueden hacerlo. “La vida se trata de reír y de llorar sobre lo que nos pasa. En Jáchal ya mostramos la primera escena en la que se refleja cómo ante la sospecha de enfermedad, nos postergamos a ir al médico por distintas razones. Pero el mensaje es que para hacerle bien a los demás, tenemos que estar bien nosotras. Tenemos que ocuparnos de nosotras mismas”, señaló.

Y reflexionó: “para mí, el cáncer toca a “las mujeres maravilla” que sentimos que todo lo podemos. Nos viene a decir: “cuídate, existís, priorizate. Hacés mucho para los demás, ¿y vos, cuándo?”.

El dato

Para contactarse con el grupo y/o asociarse, pueden visitar sus perfiles en Facebook e Instagram: Juntas se puede y juntas.sepuede.

En tanto, el contacto telefónico es 264-4456503.-