Alumnos de la Boero necesitan tu "like": "estamos fabricando un auto desde cero"

domingo, 22 de octubre de 2023 07:18

Por tercer año consecutivo, alumnos de la E.P.E.T. N°1 Ing. Rogelio Boero, participarán del concurso nacional llamado Desafío Eco YPF. Chicos de todo el país se miden en este certamen que premia a los mejores autos eléctricos de emisión cero, diseñados por estudiantes de escuelas técnicas de toda la Argentina.

Luego de trabajar con los docentes y de conseguir elaborar su propio auto, los alumnos viajarán hasta Buenos Aires en donde el 3, 4 y 5 de noviembre lo pondrán a prueba en la pista del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, ubicado a metros del Parque Olímpico de la Juventud, en CABA.

En las ediciones anteriores, la Escuela Boero se presentaba con autos que ya habían sido creados en ediciones previas, a los que modificaban para mejorarlos. Esta vez, modificaron las reglas del certamen, por lo que tuvieron que realizar un esfuerzo mucho mayor.

Ellos fueron los alumnos que participaron en el 2021.

"Este prototipo es un auto nuevo, fabricado este año. Incluso está en proceso de fabricación porque modificaron el reglamento técnico de los vehículos y eso nos obligaba a empezar desde cero. Tendrá un motor eléctrico impulsado por cuatro baterías", explicó en diálogo con Diario La Provincia SJ, el profesor Gustavo Elizondo.

Los alumnos que viajarán serán Ramiro Petkovik, Juan Vazquez, María Eva Mas (hay una carrera que es exclusiva para mujeres en el rol de piloto), Benjamín Radi, Ignacio Vazquez, Federico Romero y Esteban Chaparro. Ellos irán acompañados por tres docentes: Federico Suero, Joel Diaz y Sabrina Castro.

La Boero también participó en el 2022.

Tanto la fabricación del auto como el viaje de los chicos conllevan gastos. "Todo se está haciendo con el esfuerzo de la asociación de padres de la escuela y la misma institución que nos está apoyando. Hemos hecho rifas y sorteos para comprar los materiales que demanda la fabricación del auto. Todos los docentes y los chicos están trabajando de corrido y los fines de semana para llegar con los tiempos".

Los chicos necesitan tu ayuda

Dentro de este concurso, está el desafío "ECO Fan" que consiste en una votación a través de Facebook por el mejor auto. Cada equipo tiene la oportunidad de demostrar su fuerza no solo en la pista sino también en las redes sociales. La meta es simple: obtener la mayor cantidad de "Me gusta" en la placa correspondiente a su escuela.

Así se ve la imagen a la que hay que darle "me gusta" en Facebook.

"Este año adelantaron las fechas y queremos volver a ganar el ECO Fan, por eso pedimos la colaboración de todos los sanjuaninos. Nuestro auto es el número cuatro y la gente solamente tiene que darle "me gusta" a la imagen con nuestro número y nombre", pidió el docente.

Los tres equipos que obtengan la mayor cantidad de "me gusta" serán nombrados ganadores de ECO FAN y ganarán una ventaja significativa: avanzarán cinco posiciones en la parrilla de salida de la emocionante carrera "Endurance".

Mientras que el equipo que reciba la mayor cantidad de votos durante el desafío virtual, obtendrá una beca especial otorgada por la organización. Esta beca cubrirá el costo total de inscripción en el campeonato del año 2024 por lo que es muy importante para la siguiente generación de alumnos.

"Es importante aclarar que solo tiene validez el "me gusta", el "me encanta" y todas las demás reacciones no nos las cuentan", sentenció Elizondo. ENTRÁ EN ESTE ENLACE Y HACÉ CLICK EN EL "ME GUSTA".