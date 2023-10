Juan Pablo, el sanjuanino becado por la Universidad de Pennsylvania que sueña con ser bioingeniero

lunes, 2 de octubre de 2023 13:26

Juan Pablo García es un joven sanjuanino que desde muy chico mostró sus capacidades para el mundo académico mientras estudiaba en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. Egresó de la especialidad Electrónica en el 2022 con un reconocimiento bajo el brazo, ya que fue becado por la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos, para continuar con sus estudios.

Este no es el primer fruto que cosecha de su esfuerzo, ya en el 2019 ganó la medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Ciencias Junior que se realizó en Doha, Catar. Para conseguirlo primero tuvo que pasar la instancia provincial, luego la nacional y finalmente hacerse acreedor del viaje internacional en superó tres evaluaciones teóricas y una práctica con ejercicios de matemática, física, química y biología.

Terminado el secundario, en un primer momento apostó por emigrar hacia Buenos Aires para ingresar al Instituto Tecnológico e incluso realizó el cursillo virtual. Sin embargo, también había aplicado a una beca en la Universidad de Estados Unidos que finalmente le otorgaron.

"Estaba cursando en una universidad en Buenos Aires cuando a fines de marzo me mandaron un mail diciendo que me habían admitido en la Universidad de Pennsylvania. Y de ahí decidí seguir con el cursillo que estaba haciendo pero desde San Juan, porque supuse que me iba a ayudar para las materias de primer año en EEUU", contó Juan Pablo en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Juan Pablo García, ex alumno de la Escuela Industrial fue becado por la Universidad de Pennsylvania.

Fue así como a fines de agosto armó las valijas, se despidió de su familia y amigos y se embarcó en una gran aventura. "Las despedidas fueron un poco complicadas, pero el lado bueno es que sigo manteniendo contacto con mi familia y amigos a través de videollamadas. Llegué acá con la idea de probar y ver de qué se trata", confesó.

Cómo se vive en un campus universitario de EEUU

Apenas llegó, hicieron un gran evento a los ingresantes, con un amplio escenario y pantallas. Pero más allá de eso, el sanjuanino se está quedando en los dormitorios del campus y eso también fue una experiencia nueva.

Así fue la fiesta de bienvenida para los ingresantes a la Universidad de Pennsylvania.

"El primer día hacía bastante calor, aunque el verano ya se está acabando acá. Yo estoy en un dormitorio con mi compañero de habitación. Moverse con las valijas fue muy fácil porque había personal que se encargaba de ayudar a los estudiantes a alojarse. El campus es muy fresco, tiene muchos árboles y la estructura de los edificios es muy variada".

La mayoría de los gastos están cubiertos por la beca, como la comida. "Creía que ibas a una cafetería y te daban lo que se había preparado para ese día. Pero en realidad tenés la posibilidad de ir a diferentes restaurantes, algunos son buffet (te podés servir lo que quieras), y otros son como un patio de comidas en donde elegís un plato en específico".

Tiene intenciones de recibirse de bioingeniero para trabajar en el área de ciencias de datos biomédicos. "Vos elegis las clases que querés tomar, pero tenés que cumplir con un conjunto específico de materias a lo largo de la carrera para poder tener el título. La facultad te va dando un modelo de cómo podrías ir organizando tus materias, y depende de vos si lo seguís, o haces algo diferente. Las materias que yo estoy tomando este semestre son Calculo 1, Química 1, Física 1, e Introducción a la Bioingeniería", agregó.

Finalmente, el estudiante destacó la importancia de la escuela en su formación, pero por sobre todas las cosas, el club de ciencias y las "grandes experiencias" que le brindó.