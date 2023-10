Compre sin IVA: el mayor porcentaje de denuncias concentró en el Gran San Juan

lunes, 2 de octubre de 2023 09:15

Este lunes, respecto al balance del funcionamiento del Compre Sin IVA en San Juan fue positivo. Así lo confirmó subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Pérez, a los micrófonos de Radio Colón, quien además agregó que recibieron numerosas consultas y resaltó que la devolución del IVA se realiza sobre el producto de la canasta básica alimentaria.

"Desde el momento que se lanzó el programa tuvimos muchos reclamos y denuncias por tarjeta de débito", destacó subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Pérez. Y agregó que salieron inspeccionar y contralar para evitar que se cobre un recargo con las tarjetas de débito. "Detectamos muchas infracciones y podríamos decir que pasamos las 15, más sobre todo en San Juan", detalló.

Además, subrayó que tuvieron diversas charlas con la Cámara de Comercio para advertir esta situación y dejaron copia a los comerciantes para explicar el motivo por el que no deben aplicar este adicional. "Fuimos a inspeccionar directamente y lo más grave que hemos detectado esta irregularidad en negocios que antes no lo estaban cobrando", sostuvo. Y remarcó que "ya hemos tenido las primeras reuniones con los comerciantes que se hizo la infracción para que presenten el descargo. No hay descargo válido sobre este tema".

El referente en el tema sumó: "no se puede trasladar lo que le cobra el posnet al consumidor, en ese sentido. Estamos colocando multas, este programa beneficia a todos". En cuanto al valor de la multa, contó que "según la ley, marca a nivel nacional, nosotros podemos aplicar una multa que va de $10mil a $300millones. En estos casos particulares, nosotros estamos aplicando la suma de $300 millones".

Respecto a las denuncias contó que se concentraron en el Gran San Juan y puntualmente se detectaron en supermercados de barrios, y carnecerías no en grandes cadenas. "En los departamentos alejados creemos que vamos a encontrar inspecciones fuertes", sumó.