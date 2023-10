Camioneros sanjuaninos informaron que tienen problemas para cargar combustible

lunes, 2 de octubre de 2023 08:19

José Maldonado, presidente de UPROCAM SJ (Propietarios de camiones) señaló que el sector de camioneros de San Juan tienen problemas para cargar combustible en los trayectos que transitan en distintos puntos del país. Esto los obliga a tener que hacer los viajes con una demanda de más tiempo para poder conseguir combustible.

"Hay provincias donde más se nota. No se está cargando el tanque lleno como debe ser. No sabemos por qué, estamos tratando de averiguar. La FADEAC pidió hablar con el ministro de Economía por el tema de los combustibles pero no hemos tenido respuesta todavía. Estamos a la espera sobre qué puede pasar", explicó Maldonado en radio Estación Claridad.

Según explicó, "las estaciones de servicio dicen que no tienen o regulan para los clientes" y el problema puntual se da en la ruta donde llenan pocos litros y, por ende, no puede circular mucho el camión. "Ahora pensamos o no cuando tenemos que hacer una carga porque si no hay combustible tenemos que hacer el viaje en más horas", lamentó subrayando que el viaje de 24 horas termina siendo de más horas.

Además indicó que Mendoza es una de las provincias que no tenía problemas de abastecimiento cuando estuvo cortado el Paso Cristo Redentor pero cuando se abrió se empezó a sentir la falta de combustible. "Esta semana pedimos si se juntaba para ver el problema", finalizó.