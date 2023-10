"Este caso tiene que ser un antes y después": el encendido pedido de justicia de la familia de Lucía Rubiño

jueves, 19 de octubre de 2023 07:23

La muerte de Lucía Rubiño Montilla (16), atropellada por un menor que presuntamente corría picadas en el interior del barrio Profesional, en Rivadavia, movilizó a todo San Juan. Tal es así que este viernes a las 17:30 hs. habrá una manifestación en Tribunales que la familia de la adolescente respaldó y rompió el silencio, en medio del dolor.

Cristina Montilla, tía de Lucía, destacó a Diario La Provincia SJ que están agradecidos con el apoyo que han recibido desde el primer momento. "En Albardón fue algo increíble y a nivel provincial también. Nos escribió muchísima gente para acompañarnos y siempre atento a si necesitábamos algo. Además, muy pendientes de cuándo se haría la marcha".

Respecto a ello, Cristina fue parte de la reunión vecinal en Albardón en la que surgió la iniciativa que, por pedido de la familia, es asimismo un homenaje a la personalidad de Lucía."Será pacífica y de color blanco, que era el preferido de ella. Por eso, se decidió que quieren asistan lleven ropa blanca, un globo de ese color y también, flores. Queremos recordar a Lucía, que era una chica tranquila y pacífica", detalló.

La familia, en medio de su dolor, impulsó esta manifestación no sólo por justicia por la adolescente sino con un propósito más amplio. "No sólo es visibilizar lo que nos pasó sino concientizar a los adolescentes y las familias para que no haya más Lucías. No queremos que el caso de mi sobrina sea un caso más; sino que haya un antes y un después en San Juan. Confiamos en el accionar de la justicia", afirmó.

Cristina recordó a Lucía como la heredera del arte familiar. Es que su mamá María Belén, al igual que su tía, son profesoras de danza. Ella abrazó ese arte que su madre convirtió en un instituto. "Era alumna de allí y actuó en muchos espectáculos como la Fiesta de Albardón. Siempre se presentaba en los escenarios. Tanto la danza como los colegios en los que fue alumna, en y fuera de Albardón, le permitieron forjar muchos, muchos amigos. Este año cursaba 5º año en el Colegio Integral y el año que viene, egresaba", expresó.

Son ellos mismos los que ahora honran a Lucía en el pedido de justicia: "muchos están muy mal con lo que ha pasado. Estamos en contacto permanente con ellos y con una de sus profes del Secundario. Lo mismo pasa con los papás que están pendientes de mi hermana", señaló.

Ese abrazo es el que fortalece a María Belén, a Cristina y a sus dos hermanos que están unidos en este momento tan difícil. "Estamos para Belén y lo que necesite. Les pedimos a los sanjuaninos que nos acompañen porque puede haber más Lucías. Creo que todos se sintieron identificados con lo que pasó y tienen un adolescente. Todos vieron a Lucía en ese adolescente de la familia. Esto le podría haber pasado a cualquiera y no queremos que otra familia esté pasando por lo mismo que nosotros", sentenció.