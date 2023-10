"Dos familias están rotas y los culpables, sueltos": la familia de Francisco Márquez alzó la voz por el caso Lucía

jueves, 19 de octubre de 2023 10:06

Dos muertes evitables y una misma presunta causa: las picadas entre vehículos. Unidos en el dolor y en el pedido de justicia, la familia de Francisco Márquez salió a respaldar a la de Lucía Rubiño Montilla, la menor que falleció embestida por otro en el interior del barrio Profesional, en Rivadavia. Además de acompañarlos en la próxima marcha frente a Tribunales, para este viernes, renovarán pedidos por cambios en las legislaciones, con penas ejemplares y cárcel efectiva, e impulsarán la gestión para que el reconocido abogado Fernando Burlando considere tomar la causa.

"La familia Márquez se une al pedido de justicia con la familia de Lucía que lamentablemente, está pasando por el mismo dolor que nosotros. Su muerte, provocada por un imprudente al volante que corría picadas en un barrio, nos conmovió como familia que continúa de pie, esperando tener justicia a la hora del juicio. Además, pedimos encarecidamente que la "Ley Francisco" se apruebe porque ya fue presentada a las autoridades y todavía no reciben respuestas", expresó Ayelén Márquez a Diario La Provincia SJ.

Sensibilizados por lo ocurrido, no dudaron en plegarse a la marcha en Tribunales y todo el movimiento en redes sociales para visibilizar ambos casos, con el apoyo de la asociación civil "Familias del Dolor y la Esperanza". "Debido al dolor que comparten las familias por vivenciar lastimosamente la misma manera de que se roben la vida de dos inocentes es que pedimos por las redes sociales ayuda a nivel nacional. Necesitamos que Fernando Burlando tome el caso de Lucía y que ayude con la aprobación de la Ley Francisco. Lo que está sucediendo nos está matando, porque no hay una consecuencia", destacó la joven.

Sentenció que "necesitamos más compromiso de las autoridades, que exista una condena justa para los culpables de la muerte de Francisco y Lucía. No queremos más victimas, queremos sentirnos seguros al salir de casa. Hoy dos familias están rotas y los culpables sueltos. ¡Basta! Tomemos carta en el asunto y no nos olvidemos de Francisco; no nos olvidemos de Lucía".

El caso

Francisco Márquez tenía sólo 22 años cuando perdió la vida en Ruta 60 a la altura del camping Pinar, en el departamento Rivadavia. Viajaba a bordo de su moto Yamaha 150 cc. y fue impactado de atrás por un auto Fiat Uno, conducido por Gonzalo Nicolas Castro Salinas de 24 años (imputado en la causa) e iba acompañado de una mujer. Lo que la justicia investiga es si estaba corriendo una picada e incurrió, por ello, en exceso de velocidad sin respetar la mínima permitida en la ruta (60 km/h).