Tragedia en el barrio Profesional: el duro posteo del médico que atendió a Lucía

martes, 17 de octubre de 2023 23:42

La muerte de Lucía Rubiño sigue conmocionando a los sanjuaninos. La chica de 16 años murió tras ser atropellada en el barrio Profesional, en Rivadavia, por un auto conducido también por un menor de edad en una situación que ahora es investigada por la justicia.

Tras la tragedia, se conoció un duro posteo que hizo el primer médico que atendió a la chica en el lugar del siniestro. Su nombre es Facundo Roy y pertenece al equipo del servicio de Emergencias Médicas 107. Él llegó al lugar en la ambulancia y ayudó a sacar el cuerpo de la chica para trasladarla al hospital Rawson.

A través de su cuenta en Instagram, el profesional de la salud trató de concientizar a los sanjuaninos de la importancia de ser responsable al momento de manejar un vehículo. "Podría haber sido mi hermana más chica, una hija", escribió.

Lee el posteo completo:

"Soy Facundo, médico de Emergencias del 107. El día domingo a las 3:30 de la madrugada se recibe el llamado por una colisión auto-peatón en el barrio Los Profesionales. Cuando llegamos a la escena, mucha gente y móviles policiales. Es ahí cuando nos encontramos con ella. Lucía, una chica que salía a divertirse con sus amigas, a vivir como todos hacemos sin hacerle daño a nadie, con todo un futuro por delante. Ella me respondía en todo momento. Me apretabas las manos pero no entendía qué pasaba. Luego de un arduo trabajo con mis compañeros pudimos alejarte de esa escena. Durante el traslado hicimos todo lo que pudimos y llegaste con vida al hospital pero con el tiempo tu corazón dijo basta.

Mi carrera me ha enseñado a valorar muchísimo las cosas y sobre todo a saber lo que pasa en la calle todos los días. Luego cuando me entero me agarró un vacío tremendo. Este caso en particular porque me pongo a pensar... podría haber sido mi hermana más chica, una hija... ¿Qué podemos hacer?, ¿cuándo la gente va a entender del riesgo que conlleva el alcohol con la velocidad?, el ir distraído? el ir viendo el celular mientras manejo?. Entre un montón de cosas más.

El típico dicho 'no va a pasar nada'. Hasta que pasó. Cómo hacer para que nuestros seres queridos salgan a la calle y estén seguros. Un día estamos y al día siguiente? una incógnita. Un ángel más en el cielo, mis condolencias y pésame a la familia.