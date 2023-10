Hamas secuestró al sobrino de una exfuncionaria sanjuanina: "preparan a la familia por si no vuelve"

martes, 17 de octubre de 2023 09:23

La embestida de Hamas en Israel mantiene en vilo al mundo y sanjuaninos fueron afectados por el ataque. Es que la Organización Sionista Argentina (OSA) informó que 10 argentinos fueron secuestrados por Hamas, entre ellos un sobrino de una exfuncionaria sanjuanina.

Lior Rudaeff es hijo de un hermano de la exdirectora del Hospital Marcial Quiroga, Susana Rudaeff que intentó viajar a Israel para apoyar a sus familiares pero aún no lo logró y está en Italia. En diálogo con radio Sarmiento compartió su dolor por lo que está sucediendo en Israel y con sus seres queridos.

"Lior tiene 61 años y tiene 4 hijos. Decimos que tuvo a sus hijos en 2 tandas, ya que hay dos grandes y dos más chicos. La mayor tiene 2 hijos que vive en el centro de Israel y otro hijo que está en Jerusalén, con su pareja. Luego, vienen dos hijos más chicos: el menor, de 21, estuvo en la fiesta que se hizo en el desierto y que atacó Hamas. Corrió 15 km. y se salvó. Contó que lo primero que hizo fue llegar hasta su auto y lo encontró destruido. Le quedó correr y correr. En tanto, su hijo de 22 está llamado al Ejército", detalló la médica.

Agregó que Lior está casado "con una mujer muy joven que está destrozada. Mi hermano (papá de Lior) no quiere darme el celular porque teme que yo la llame ahora. Me dice: "no es momento para que ella reciba llamadas". Desde Gobierno se comunican con ella y la están preparando por si él no vuelve. ¡Es terrible, terrible! La están preparando con asistencia psicológica. A mi hermano también lo asisten".

Rudaeff está muy atenta a los sucesos: "esto que está pasando es horrendo. Hamas es un grupo terrorista que tiene una base desde donde ataca al Estado de Israel y llama la atención cómo se abastecieron de armamento. ¿A quién benefician? ¿Después de cometer esas atrocidades, qué esperaban que hiciera el Estado de Israel?

El dato

Lior Rudaeff es miembro del equipo de seguridad de un kibutz. A sus 61 años, fue raptado junto a otros tres compañeros israelíes miembros también del equipo de seguridad, según contó a Radio Francia Internacional (RFI) una de las habitantes de este kibutz, Yanet Cwaigenbaum, uruguaya de 57 años que vivió el ataque.