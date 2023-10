En San Juan la instalación de equipos de GNC cayó 60% y hay faltante de productos

martes, 17 de octubre de 2023 21:56

Complicado e incierto, esas son algunas de las palabras que describen los referentes del rubro que están abocados a la instalación de equipos de GNC, obleas, pruebas hidráulicas y la nueva válvula que comenzó a ser obligatoria a mediados de marzo. En esta segunda parte del año, la instalación de equipo de GNC cayó alrededor de un 60% y registraron algunos faltantes de mercadería.

Guillermo Vila de Willy GNC destacó a Diario La Provincia SJ: “la actividad cayó en estos últimos meses alrededor del 60%, fue considerable la caída en ventas de equipos. No es que la gente lo dejó de necesita, la realidad es que no lo puede comprar, entre el aumento de los equipos, el uso de las tarjetas de crédito que no tienen cupo, se hace un combo difícil de acceder al equipo”.

Respecto a lo que se obleas, reparaciones y demás esto se desarrolla, de momento, de manera “normal”, ya que para circula es un requisito necesario. En cuanto a las pruebas hidráulicas, con el tema de la nueva válvula que entró en vigencia en este último año y en cada prueba hay que cambiar la válvula de cilindro. El referente en el tema sostuvo que esto genera un malestar en los conductores, ya que la prueba ronda los $80.000 y lo encarece el uso de esta válvula. “Este es un gasto que se hace cada cinco años”, describió. En cuanto a costos de oblea ronda los $6000.

“La nueva válvula que exigen se cambia porque lleva un dispositivo de seguridad que es una válvula térmica, que es por protección que tiene el tanque de gas ante un eventual incendio”, subrayó Vila de Willy GNC. Y agregó que este encarecimiento hace que muchos sanjuaninos le cueste cumplir con el trámite.

Ante este panorama incierto, Guillermo comentó que “ante los aumentos vemos imposibilitado en aumentar la mano de obra. En mi caso particular, estamos cobrando la misma mano de obra que estábamos cobrando prácticamente desde febrero-marzo. La estrategia que estamos planteando en este momento es en el servicio y la atención para cuidar al cliente, buscamos mantener la cartera del cliente que tenemos”.

Por último, sostuvo que por ahora intentan mantenerse en el mercado y esperan ansiosos poder sobrepasar esta situación, en esta segunda parte del año. “Cambiaron hasta las formas de compra que tenemos, últimamente comprábamos un stock para tener mercadería, hoy prácticamente compramos lo que vendemos. Es imposible hoy tener un stock, vedemos el equipo y compramos el equipo dando un turno, vamos trabajando con el día a día”, contó. Y destacó que muchos están optando por pagar de contado y buscan invertir en equipo de GNC y el resto de las reparaciones lo abonan por Mercado Pago.

Por otro lado, Javier Torres, de Torres GNC remarcó que el panorama es complejo y están expectantes con lo que sucederá en los próximos meses a nivel país.

Torres subrayó que “en la segunda parte del año se levantó la demanda de prueba hidráulica y válvula”. Sin embargo, subrayó que cada vez que se registran subas, la actividad cae y cuesta que se vuelva a repuntar. Además, agregó que en estas últimas semanas registraron faltantes de mercadería y esperan que el escenario mejore, para poder seguir trabajando.

Torres explicó en detalle que actualmente un equipo de GNC ronda los $250.000 en adelante, dependiendo el modelo, tamaño y generación. Respecto al costo de las obleas, válvula y prueba hidráulica de un tubo ronda los $70.000.

Sobre los medios de pago que predominan, el referente de Torres GNC subrayó que “utilizan todos los medios de pago, pero muchos están optando por efectivo o billeteras virtuales”.

Respecto a las expectativas, comentó que “no son buenas, pero esperamos que se estabilice todo para poder trabajar en un escenario mejor”. Y destacó que actualmente no se pueden realizar promociones, ya que predominan los aumentos