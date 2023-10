Fortaleza de mamá: las sanjuaninas que encararon luchas con sus hijos y celebran más que su día

domingo, 15 de octubre de 2023 11:08

Para una mamá no hay nada más valioso que el bienestar de un hijo. Por eso, cuando se presentan dificultades o pruebas en sus vidas, se rearman de una manera que desconocían y se convierten en la fortaleza más segura. Resilientes, fieles y amorosas, transitan los momentos más grises hasta que por fin sale el Sol y brilla con y para ellas. Este domingo, día de la Madre, Diario La Provincia SJ reunió a mamás sanjuaninas que fueron escudo y refugio para sus hijos ante dificultades de salud y desafíos de inclusión y hoy, tienen motivos emocionantes para celebrar.

Eliana Maricel Díaz- mamá de Santiago Luna Díaz

En mayo de 2023, llegó la noticia más esperada para Eliana. Su hijo Santiago Luna recibiría el trasplante de corazón que era su esperanza de una mejor calidad de vida. Instalada junto a él en Buenos Aires, transitó los momentos más difíciles con su pequeño, que cumplió su primer año en el Hospital Italiano. Ahora, Santi está pleno, sano y feliz, el mejor regalo para ella.

Eliana movilizó en redes sociales la campaña "Un corazón para Santi". Tras el trasplante, muestra la evolución de Santi y visibiliza la donación de órganos.

"Trato de ser la mejor mamá para él. Soy muy permisiva pero también pongo límites con amor y respeto aunque debo admitir que el "No" me cuesta por cómo se pone. Sé que es un trabajo que debo hacer y entender que él ya esta bien", contó. "Soy muy estricta a la hora de la medicación y no me gusta llegar tarde a ningún turno médico para que él tenga lo mejor. Con Santi somos muy apegados y nos mimamos un montón. Ahora estando afuera del hospital aprovechamos y jugamos libremente ya sea en el departamento o en la plaza. Pasamos mucho tiempo leyendo sus libros favoritos", expresó sobre lo que ambos disfrutan: una nueva rutina.

Sobre sus fortalezas como mamá, destacó: "Aprendí a cambiar, a bañar y sostener a mi hijo con muchísimos cables saliendo de su cuerpo. A mantener la calma para transmitirle lo mejor cuando no podía ni si quiera alzarlo. En cada entrada a quirófano, mi fortaleza siempre fue él. Aprendí a controlar mis sentimientos y a tener mucha paciencia con todo pero sobre todo en la espera".

Para este día, Eliana expresó: "Mi mayor deseo es que él esté bien. Que su corazoncito continúe sano y fuerte para que disfrute de cada momento. Deseo que podamos volver a San Juan y empezar una nueva etapa juntos en familia disfrutando de su sonrisa y sus ganas de siempre salir adelante. Que tenga una vida como cualquier otro niño, que pueda correr, jugar, ir al jardín que crezca sano fuerte y sea muy feliz".

Paula Arroyo- Mamá de Matheo Lima

Matheo Lima, el nene sanjuanino que le da batalla al complejo Síndrome de Chédiak- Higashi, fue trasplantado de médula en octubre de 2022, en Buenos Aires tras un largo camino. Su mamá Paula fue su ángel guardián en la extensa internación y luego, en la etapa de cuidados para que el pequeño mejorara su calidad de vida.

La búsqueda de su donante no fue sencilla dado lo particular de su caso que lo convertía en el único sanjuanino con esa enfermedad que afecta los sistemas inmunológicos y neurológicos y uno de los pocos argentinos que la tenían.

Hoy, Matheo está muy bien y ella, feliz por atravesar lo peor de la tormenta. "Como mamá, soy bastante protectora e intensa", confesó entre risas. "Con Matheo somos muy unidos. Los dos de carácter fuerte, pero ninguno puede estar sin el otro", destacó con emoción.

Paula resaltó que, en la adversidad, "descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba. Por ejemplo, soportar ver tu hijo por pasar por un trasplante fue durísimo y pensé que no iba a poder todo el proceso y pude. ¡PUDIMOS! ¡Él es lo mejor!".

Para este domingo, la joven marcó: "mi deseo es él; disfrutarlo toda la vida y que siga sano y conmigo".

Claudia Chávez- Mamá de Mariana, Ezequiel y Lucas

Mariana Letizia Chávez es el gran orgullo de Claudia Chávez. Es que en 2020, se convirtió en la primera sanjuanina con Síndrome de Prader- Willi en terminar el Secundario en San Juan abriendo un camino y mostrando que la verdadera inclusión es posible en el sistema educativo en San Juan. Su logro fue reconocido con la declaración de importancia cultural del Honorable Concejo Deliberante de Rawson. Nada hubiera sido posible, además, sin el apoyo incondicional de una mamá que buscó las mejores posibilidades para ella.

Además de ella, Claudia es mamá de Ezequiel, quien siguió su carrera en Archivística y tiene dos hijos, y de Lucas que cursa 1º año de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad.

"Me describo como una madre sencilla, exigente, pero dándoles el por qué de mis pedidos. Creo que mi relación con ellos es muy fuerte, a tal punto que podemos ser amplios en nuestros pensamientos", expresó Claudia.

Marcó que su fortaleza es "mirar a la otra persona, a mis hijos, con otros ojos. Ponerme siempre en los zapatos del otro, creo que se hace más llevadera la vida. Para no estar siempre juzgando y que sea menos duro cuando nos juzguen".

Acerca de sus deseos para este día, manifestó: "que mis hijos sean felices! Que puedan superar los obstáculos, que hayan aprehendido todas las herramientas que les he dado desde que tienen uso de razón. Y que no olviden que mi vida son ellos... que lo que hago, lo hago para que sirva a la vida de ellos".

Analía Luna- Mamá de Milton Liquitay

Milton, a sus 10 años, tuvo una difícil prueba de salud. Al nene jachallero le diagnosticaron condroblastoma y tumor de célula gigante en el fémur y, en febrero pasado, movilizó una causa solidaria. Finalmente. la OSP respondió con la cobertura al 100% del procedimiento y con el apoyo incondicional de su mamá, comenzó a recuperarse.

Luego, Milton fue protagonista de un importante logro en su departamento: fue el primer alumno en completar certificación de escuela hospitalaria en el nosocomio San Roque. Nuevamente, el acompañamiento de Analía fue clave.

"Creo que como mamá soy responsable, me preocupo por mis hijos y los acompaño tanto en las etapas buenas como las malas. Mi relación con Milton es de fomentar también la amistad para que confíe en mí y que me vea como una mamá que lo que va a comprender. Así, sabe que podemos hablar y lo ayudaré a entender muchas cosas", dijo.

Acerca de sus fortalezas en los momentos más difíciles de la salud de Milton, señaló que "descubrí la fuerza de Dios en mi vida, confié en Él que me dio la fuerza. Luché por Milton e iba a llegar hasta donde fuera con tal que él pudiera tener todo, ser operado y estar sano. Hoy lo acompaño de esa manera", agregó.

Para este día, Analía pidió que "quienes tienen a su mamá, que la cuiden y valoren mucho. Que sean mimadas, cuidadas y reciban mucho amor de sus hijos y para quienes tienen pequeños, que todo sea amor. Todo compartido con amor, vale la pena".