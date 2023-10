Barby Rosselot, pasión y arte unidos en la sanjuanina que es la mejor barista de Argentina

domingo, 15 de octubre de 2023 13:34

Aún no cae acerca de su gran logro pero está segura de su camino profesional. Ese que la convenció de abandonar una carrera tradicional y apostar todo a la combinación perfecta de pasión y arte que son "el aroma" de su vida. Barby Rosselot (23) es sanjuanina y recientemente se consagró en el campeonato que eligió la mejor barista de Argentina. Y ese logro nacional es sólo un inicio para un talento sin techo.

En una pausa en su trabajo en "Juana House", el café de Capital donde es posible disfrutar de sus creaciones, habló con Diario La Provincia SJ. Sencilla y cálida, disfruta con humildad del reconocimiento nacional. "Empecé hace tres años, aproximadamente. En mi primer trabajo, descubrí la curiosidad por prepararlo. Me gustaba preparar café y comparto algo no menor: antes, yo no tomaba café", confesó. Una muestra de los caminos misteriosos que la conectaron con lo que disfruta hacer.

Barby conectó con el café y fue aprendiendo paso a paso. Primero, a manejar la máquina y fue practicando. "Empecé preparándolo y listo y después, decidí que quería dedicarme a esto. En ese momento, estaba estudiando Arquitectura y dejé la carrera. Era difícil, por supuesto ya que en Argentina, ser barista y dedicarse a esto no es muy conocido aún. No tiene tanta visibilidad como se merece. por eso, cuando le dije a mi mamá: "voy a ser barista". Se quedó impactada pero me dijo: "siempre que hagás lo que a vos te gusta" y me acompañó".

Fue el puntapié, en ese momento, para empezar a capacitarse y Barby tomó su primer curso con el Nivel Inicial. Eso fue a inicios del 2022 y se conectó con la "Academia de Baristas" desde otro lugar. Es que ella había trabajado allí sin saber que descubriría su profesión.

"En el primer curso, conocí la historia del café y supe que no venía de Colombia, como es difundido. Eso me cambió mucho la cabeza aprender sobre ello. Descubrir que las primeras pnantas de café vinieron de Etiopía y el entender ese mundo, que tiene muchas variables que podían cambiar a la hora de tener la taza final, me permitió confirmar: "estoy en el lugar correcto", confesó.

Barby repasó que aprendió lo básico sobre cómo obtener un café "de la mejor forma", eliminando lo que denomina "sabores negativos" de la taza y a partir de ahí, "cada uno puede darle la propia impronta al café". Además, el ser barista, le aportó a la joven "valorar el orden necesario para trabajar y obtener resultados. En el mundo del café, todas las preparaciones necesitan su orden y eso repercute en que salga de la mejor manera. Además, ese orden y precisión, una lo termina trasladando a otros órdenes de la vida. Por otro lado, está el jugarse por cosas nuevas y animarse a probar"

Eso también lo transmite a sus alumnos en "Academia de Baristas" que, ahora, aprenden los secretos de la campeona.

Barby, la mejor de Argentina

En la provincia, la joven fue parte de los certámenes de baristas que se realizaron. "Tuve suerte de ganar la tercera edición; era mi primer competencia. Descubrí que me gustaba estar arriba del escenario y competir. Era un reto conmigo misma y me dije: voy a subir la vara que yo misma me puse. Quise mejorar mis habilidades. Este año, nos enteramos que adelantaban el nacional y tuvimos dos semanas para prepararnos para el regional. Me dije: "será lo que tenga que ser". El premio era competir en el nacional y creo que me puse más presión a mí misma. Fui sin miedo por lo que me gusta y con amor", marcó.

Con el pase al nacional, Barby nuevamente se puso a prueba y fue con las mejores expectativas. "El grupo que conocí fue maravilloso y muy talentoso. Incluso, recuerdo que fui una de las últimas en llegar al hotel y vi que mis compañeros ya estaban preparando café", contó, a modo de anécdota. Hizo amigos y hubo un real acompañamiento e intercambio sobre cómo mejorar el café.

"Hablamos de lo que nos gustaba, con toda confianza y apertura. Eso fue increíble. Nos quedábamos charlando hasta la madrugada con personas que acabábamos de conocer", recordó.

Luego, llegó el momento de la gran prueba. La representante de San Juan tuvo 15 minutos para presentar 12 bebidas, agrupadas por categorías. "Teníamos la misma muestra de café, que habíamos probado antes. Nos pedían un café solo, un café con leche y un café de autor, que podía ser frío o caliente. A ello, se sumaba un maridaje que le aportara a cualquiera de las bebidas que eligieras", detalló.

Dos jueces de línea evaluaban la parte técnica, al observar el manejo de la máquina de café, que no desperdiciaran nada, los mililitros que preparaban, los tiempos que le daban y si coincidía con lo que se anunciaba. A ellos, los complementaba el jurado sensorial, que probaba las bebidas. Tenían el cuenta lo visual, que los descriptores coincidieran con lo que sentían y en ello, la sanjuanina logró estar en todos los detalles.

En el café de autor, ella optó por hacer referencia a la región antioqueña dónde provenía el café. "Mis ingredientes principales fueron moras y ananá, dos frutas regionales de allá. Tenía un toque tropical", recordó.

Ganar fue algo que Barby no imaginó. "Estar en la final ya era un premio enorme; el premio era vivir la experiencia", dijo con humildad. Lo cierto es que se consagró como la mejor de Argentina.

Al llegar a San Juan, en Academia de Baristas la recibieron por lo alto, entre felicitaciones, un cartel con dedicatoria y una torta especial que, por supuesto, acompañaron con café. "Incluso, la gente me saluda y felicita; diciéndome que me vio en Instagram. Es hermoso y a la vez, no me lo creo. Sigo sin caer en lo que pasó en Tucumán. Estoy muy feliz; todavía lo estoy procesando".

Lo que viene para ella es seguir capacitándose para competir y defender su título, en 2024. "Todo conocimiento que capitalice será para mejorar; también quiero aprender más de oratoria", resaltó.

En tanto, además de compartir su arte en el conocido café de Capital, es posible tomar clases con ella en Academia de Baristas, en el nivel Inicial y Profesional. Para consultar, se pueden comunicar al perfil de Instagram: Academia de Baristas SJ.