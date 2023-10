Impulsados por el fin de semana largo, aumentó 70% la demanda de sanjuaninos para realizar la RTO

sábado, 14 de octubre de 2023 07:14

En este fin de semana largo, muchos sanjuaninos decidieron preparar sus maletas para salir a recorrer distintos puntos de la provincia y del país. Vale destacar que de la provincia en vehículo propio se debe contar con la RTO al día sino se pueden llegar a padecer multas cuantiosas e incluso la quita del rodado.

En este escenario, en San Juan los talleres de Revisión Técnica Obligatoria comenzaron a percibir una demanda importante de vehículos para los controles y actualizaciones con miras a dejar todos los papeles en orden.

El Ingeniero Ariel Manrique Chiconi de Tecnitrans San Juan (domiciliado en lateral de Ruta 40 y calle 5, Rawson), sostuvo a Diario La Provincia SJ que “días atrás estaba caída la demanda, ahora no sabemos si es por el fin de semana largo, pero llevamos días con buena demanda. Estamos trabajando a un 70%”.

Además, subrayó que el costo del servicio para autos particulares es de $7.500 y lo que es camionetas o utilitarios es de $9.300, por el momento, ya que este valor por el momento no sufrió ajustes.

El profesional destacó que hay dos tipos de fallas que predominan en los sanjuaninos al momento de hacer la RTO. “Hay gente que viene para hacer la revisión y ver cómo está su vehículo, y a lo mejor dos focos o fallas similares, y por lo tanto no lo podemos aprobar porque no se tomó el trabajo de cambiarlos o reparar esas fallas mínimas”, contó. Y destacó que aproximadamente un 10% de vehículos se encuentran esas condiciones.

Por otro lado, sumó que otro 10% se presenta con fallas que no es posible por parte de los usuarios, como falla de frenos, dirección, suspensión o amortiguación. “Cuando va el vehículo se revisa y se lo aprueba de condicional, teniendo un plazo de 60 días para reparar dichas anomalías y regresar para su aprobación definitiva, sin tener que volver a abonar”, subrayó.

El referente en el tema, con más de 20 años en el rubro, explicó que dentro de las fallas hay tres tipos: leves, moderadas y graves. “Las leves, con las cuales se puede aprobar un vehículo”, remarcó y detalló que “por ejemplo, una mica rota, una cubierta con desgaste, entre otras. Esas se observan, pero el vehículo sale aprobado”.

En cuanto a las moderadas, detalló: “son fallas como juego de rotulas, rulemanes, asimetrías de frenado”. El vehículo sale aprobado con un condicional. Respecto a las graves, destacó: “con este tipo de anomalías lo vehículos no pueden salir ni condicionales y se los rechaza por tener ruedas anuladas de frenos o roturas que hacen que sea peligrosa su circulación por seguridad tanto de usuarios como terceros”. Estos tienen 60 días para volver y que no se le cobre de nuevo el servicio, pero la circulación en la vía pública no les está permitida.

Respecto a la temporada fuerte en la demanda, Manrique contó que “los meses donde se concentra mucha actividad es desde principios de diciembre hasta fines de febrero, y en temporada de vacaciones de invierno”.

Sobre los medios de pago, el profesional explicó que "en nuestro centro aceptamos medios de pagos como efectivo, transferencias, cheques tarjetas de débito y crédito, Mercado Pago o código QR, y le damos la posibilidad a nuestros clientes de extraer dinero de sus cuentas".

Por último, respecto a la metodología de trabajo, destacó que atienden por turno, pero tienen la posibilidad de que, si no pudieron pactarlo, pueden ir hasta el lugar y esperar hasta que pueda ser atendido, esto dependerá de la demanda.

Lo que se viene

En Tecnitrans San Juan habilitarán una tercera línea para afrontar temporadas de alta demanda y brindar un mejor servicio a los usuarios.

Esto se concretará en estos próximos días y ayudará para que los tiempos de espera sean menores y puedan aumentar la capacidad de inspecciones diarias.