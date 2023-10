Una guerrera sanjuanina lucha por su salud y su familia pide ayuda para viajar al Garrahan

miércoles, 11 de octubre de 2023 18:30

Tiene una dulce sonrisa y todas las ganas de vivir y llevar una vida normal como cualquier niña a su edad, sin embargo una difícil situación de salud trunca esos momentos. Solángel Carrizo es una pequeña guerrera sanjuanina de 4 años, que desde hace casi dos meses transita un difícil momento de salud y su familia pide ayuda para trasladarla a Buenos Aires y hallar su diagnóstico.

El pasado 18 de agosto, la niña de Media Agua comenzó a presentar cuadros de fiebre y vómito, y fue entonces que empezó un camino que hasta el momento no tiene solución. Luego de estar internada en el hospital de la zona, fue trasladada al Hospital Rawson ya con una inflamación en la garganta y posteriormente operada de gangleos.

"Llegaron a decir que mi hija tenía un tumor en la garganta. Sufrió un paro cardiorrespiratorio de siete minutos justo el Día del Niño, gracias a Dios lograron estabilizarla y pasó a terapia", comenzó contando su madre, Evelin Molina, a Diario La Provincia SJ.

Sin embargo, luego de ser intervenida quirúrgicamente y estar internada en terapia intensiva, su situación se complejizó. Si bien el aparente tumor que en un momento pensaron que tenía, no era, cuando le dieron el alta, la nena continuaba con osteopenia en su casa y un escenario delicado.

Por ello la volvieron a internar. "Mi hija hoy en día se encuentra otra vez en terapia porque tiene una infección en su pulmón, en los intestinos y alrededor de su corazón. Hace una semana que no está comiendo nada, le están pasando todo por vía central. Mi niña está delicada, le hicieron dos punciones y aún no tenemos diagnóstico de nada, los médicos no saben qué tiene", dijo su madre.

Y agregó: "La quieren trasladar al Hospital Garrahan para tener un posible diagnóstico (...) Ahora estamos esperando los llamados, aún no se sabe cuándo va a ser, los médicos dicen que tiene que ser lo más pronto posible. Estamos esperando, estoy desesperada, ella es mi única hija, tuve un bebé antes y lo perdí".

En este marco, su familia pide ayuda económica a través del alias evelin.094.sol.jesu para reunir fondos que los ayude a solventar los gastos que se puedan presentar en Buenos Aires.

"Mi hija hoy en día no tiene fuerzas ni para caminar, está muy delgada por lo mismo que no come. Ella es mi vida, es todo, la deseé tanto y desde que llegó es todo para mi", cerró la mujer.