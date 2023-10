Ferreterías en San Juan: se frenó la entrega de mercadería y los precios se disparan

miércoles, 11 de octubre de 2023 11:08

Inconvenientes con la entrega de mercadería, precios que no paran de subir y el desconcierto del consumidor que no sabe qué hacer. Ése es el escenario que atraviesa el sector de Ferreterías en San Juan, desde donde indicaron que esta semana, en la que se generó una nueva disparada del precio del dólar, ya hubo problemas con algunos proveedores.

"Hay mucho inconveniente con la entrega de mercadería. Cuesta mucho conseguir que entreguen porque no hay precio. Se pide pago anticipado y es bastante complicado. La mayoría de los distribuidores no quieren vender, no quieren entregar o entregan el 20% de lo que piden, siempre con pago anticipado y se frenaron los plazos. Lo más preocupante es que se frenó la entrega de mercadería", comenzó explicando Hugo Doque, dueño de Ferretería San Juan, a Diario La Provincia SJ.

El empresario destacó que las ventas no han sufrido tanto impacto porque la gente "salió a comprar" consciente que "hoy está más barato que mañana". Esto se da en todos los rubros porque son 20 mil artículos en góndola que van desde pintura hasta electricidad. "El problema pasa que ante la incertidumbre y el aumento del dólar, todos están esperando un golpe hiperinflacionario y se pone difícil. Entiendo al fabricante y distribuidor porque nadie sabe dónde está parado", agregó.

En su caso destacó que está vendiendo pero no reponiendo. "No sé qué hacer. Los negocios como el mío no se pueden parar con la venta o cerrar. Debemos seguir trabajando", aclaró destacando que la venta no cayó y se "sigue manteniendo".

En cuanto al porcentaje de incremento de los precios, fue, "más o menos del 15%" en las últimas semanas. "La escalada de esta semana, es la que llevó a que los distribuidores no quieran entregar mercadería, porque no sabe qué va a pasar. Ha sido fuerte la escalada, por eso algunos no entregan", destacó.

Este escenario es compartido por Ramiro Russo de Ferretería Córdoba, quien explicó que "se ha sentido mucho" la variación del dólar en los precios que tienen los productos a la venta. "Estamos recibiendo listas de precios casi constantemente. Ayer tuvimos problema de un presupuesto que se pasó y luego cambiaron los precios. En 4 o 5 días hábiles cambiaron los precios. La gente se sorprende pero lo entiende y se adapta. Eso sorprende mucho", explicó a Diario La Provincia SJ.

Luego explicó que en los primeros días del mes suele haber más consumo y luego cae a partir del 15, empieza a haber menos compras en la calle. "Las personas guardan arreglar las cosas de la casa y se aguanta lo que más dure. No priorizan arreglar cosas. Priorizan otros gastos. En ese sentido se ve afectado el rubro ferretero", explicó subrayando que "la gente viene, consulta y si ve que estuvo bueno el precio, lo compra".

"Desde que empezó el mes ha subido casi 10% pero en los últimos 30 días entre 20% y 25%. Todas las semanas suben las cosas. Semana por medio recibimos listas de diferentes proveedores. Además cambió la forma de pago. Antes daban 30 días y hoy es contra factura, no entregan mercadería si no se paga antes. Eso complica porque no se pueden hacer pedidos muy grandes y realmente lo que hace falta", aclaró.

Esta ferretería, lo que más vende son repuestos sanitarios pero las pinturas para el hogar son lo que bajó en el consumo. "No priorizan pintar pero sí arreglar un caño", agregó destacando que el comprador sí apuesta a los materiales de construcción como forma de ahorro.