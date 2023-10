Con el malambo en la piel: Valentina y Martina, las sanjuaninas que quieren ser campeonas nacionales

miércoles, 11 de octubre de 2023 15:22

Una tiene 18 años y la otra 14. Ambas comparten la misma pasión y vinieron a romper con la tradición de creer que el malambo es cosa de hombres. Valentina Bordón y Martina Pizarro son tricampeonas provinciales, en distintas categorías, y bajo la capacitación de Juan Pelletier y Mariano Millón se preparan para lucirse a nivel nacional.

Es que este viernes las chicas estarán viajando a Córdoba para competir en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino que se desarrollará del 12 al 16 de octubre en la localidad de Tanti. Allí mostrarán su talento con el malambo y las expectativas están a flor de piel.

Valentina tiene 18 años pero viene haciendo baile folklórico desde los 3 años de edad sin embargo el amor por el malambo nació cuando tenía 15 años. "Mis papás me llevaron desde chiquita a un instituto y me fui metiendo en el ambiente. A malambo me metió mi directora del instituto Madrid porque siempre me gustó el malambo. Por eso le puse muchas ganas", explicó la joven a Diario La Provincia SJ.

La bailarina contó que entre ambos malambos hay una diferencia y que pasa por los gestos y la actitud en el baile. Es que ella le da la impronta "más femenina, con sonrisas" y no con gestos duros como es en el caso del masculino. "Siempre veía la presencia de los hombres y yo buscaba más carácter y más elegancia. Si bien esto el hombre lo tiene, la mujer se destaca muchísimo", aclaró.

Ahora ella se viene preparando con la mirada puesta en alcanzar el campeonato nacional y eso implica "darlo todo, mostrar que San Juan es una provincia fuerte con folklore en general".

Si bien su fuerte es el malambo, estudió todas las danzas desde español y clásico hasta el jazz y tango. Ahora está por terminar la secundaria y paralelamente se recibirá de Profesora de Danza. Gracias a esto debutó este año en la Fiesta Nacional del Sol. Entre sus sueños también está seguir estudiando la carrera de medicina.

En busca de la revancha

Martina tiene 14 años de edad y el camino de la danza empezó a los 2 años. Su primeros pasos fueron con la danza española y en esa carrera encontró la danza folclórica. El malambo lo empezó a practicar con apenas 8 años de edad.

"Me gusta poder transmitir lo que se siente al bailar malambo. Es pasión, furia, alegría mucha adrenalina de poder zapatear. Fue muy difícil llegar a todo esto de que sea malambo femenino", comenzó explicando Martina a Diario La Provincia SJ y aclaró que le encanta "la adrenalina de estar zapateando pero haciéndolo femenino, cada uno a su manera".

Ella es única hija y sus primas hacen danza española, sin embargo su motivación por el malambo nació por propia iniciativa. "Siempre me gustó bailar y aproveché que mi mamá me podía mandar. Hago clásico también y ballet", agregó.

Es la cuarta vez que ella compite a nivel nacional. Cuando tenía 9 años de edad tuvo su debut con cuarteto de malambo. Por aquel entonces pasó por el selectivo de San Juan para llegar al nacional en Córdoba. Al año siguiente empezó en categoría menor como solista en Córdoba y quedó quinta entre 42 competidoras de todo el país. Ahora podría tener su revancha y consagrarse campeona.

Con Valentina se conocieron gracias al malambo, son buenas amigas y comparten la misma pasión por esta danza. Actualmente cursa tercer año de la secundaria y su sueño es seguir dedicándose a la danza y poder ser Campeona Nacional de Malambo.