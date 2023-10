Uber: taxistas sanjuaninos, atentos a las acciones oficiales contra la app para viajar.

martes, 10 de octubre de 2023 07:53

Este lunes, la app para viajar Uber comenzó a operar en San Juan y se recrudeció la polémica con el Gobierno provincial y el sector de taxis y remises por las habilitaciones. En las últimas horas, hubo una reunión entre representantes de Tránsito y Transporte, Fiscalía de Estado, de sindicatos y agrupaciones de taxis y remises así como empresarios del sector en la que se detallaron las acciones que se encararían para frenar la operatividad, hasta tanto haya una regularización del servicio.

Walter Ferreri, titular del Sindicato de Conductores de Taxis, expresó a Diario La Provincia SJ que "primero, les pedimos a los sanjuaninos que viajen legal y que cuiden su vida. En operativos, este lunes, dos choferes perdieron su carnet de conducir profesional y se expusieron a multas que serán altísimas. Hay un compromiso del Gobierno de hacer una acción muy fuerte para parar esto que es ilegal y sabremos que habrá novedades esta semana y la próxima".

Sin deslizar detalles, dio a entender que se iniciarán acciones judiciales ya que "hubo fiscales presentes en la reunión y tomaron detalle de todo lo que tiene que ver con la normativa que Uber no cumplió en San Juan; violaron la ley. No hicieron las cosas como debían. Se viene algo grave y el Gobierno dará una respuesta contundente. Estamos conformes".

En tanto, expresó que la app "debería no funcionar tanto para transporte de pasajeros como para el traslado de paquetes en motos; que pueden trasladar cualquier cosa. No queremos que San Juan sea Rosario. A la app no le importa perder autos ni choferes porque los autos no son de ellos y eso es algo que los conductores que se sumaron deben entender".

Sin habilitación

El anuncio sobre la llegada del transporte Uber a San Juan generó opiniones encontradas entre taxistas y remiseros e incluso funcionarios de gobierno, que salieron a aclarar que no está permitido su funcionamiento en este territorio.

Tras esto, desde Tránsito y Transporte volvieron a recalcar que no está permitido y que estarán atento ante la posibilidad de que se de su funcionamiento. "Si el sistema se pone operativo, va a estar fuera de la reglamentación", aclaró el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Jorge Armendariz, en radio AM1020.

Luego aclaró que desde el Gobierno no han tenido ningún contacto con algún referente de Uber pero si éste se pone en línea podrían trabajar en forma legal: "si Uber quiere trabajar bajo las normativas, no habría problema".