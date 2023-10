Luis, el sanjuanino que se enfrentó a Hamas a balazos: "Dios me dio una nueva vida"

martes, 10 de octubre de 2023 14:31

Luis Rotman es un sanjuanino que literalmente volvió a nacer. Es que se enfrentó a balazos con integrantes de Hamas que atacaron el kibutz Ein Hashlosha donde vive, lindante a la Franja de Gaza y se salvó de que una garrafa de gas, a la que le habían disparado, explotara.

Rotman contó su experiencia en un video que subió a YouTube, conmovido por lo sucedido. "Fueron momentos difíciles. El sábado a las 6 de la mañana me despertó el ruido de la alarma y su color rojo. Suena cuando los palestinos tiran misiles en el kibutz Ein Hashlosha, donde vivo", comenzó su relato. El lugar, una colonia agrícola, fue fundada por uruguayos y argentinos haca más de 70 años.

Luis vive solo y como dicta el protocolo de acción, se refugió en una habitación tipo bunker que el gobierno les construyó para que se resguarden de los bombardeos. "Me quedé y pasaron 10 minutos o media hora y en un momento, salí a hacerme un café. Eran cerca de las 7 de la mañana. Cuando voy al baño, veo a través de la ventanita que gente está rompiendo la ventana de mi vecino. Veo gente armada y hablando en árabe. Ahí nomás tomé mi arma y les grité: "salgan de ahí, salgan de ahí". Ellos me respondieron con una ráfaga de tiros. Tuve suerte porque la ventana de mi baño es muy chica y no me hicieron nada. Yo les devolví fuego".

Destacó que tiene permiso para portar armas para defensa personal para poder actuar en esas situaciones, aunque nunca pensó que la viviría. Luis vio que los integrantes de Hamas eran muchos. "Veo por la ventana de la cocina que intentaban entrar a la casa de otra vecina y por la ventana de atrás, veo que quieren entrar a la casa de otros vecinos. Me di cuenta que el kibutz donde vivo está lleno de terroristas", expresó.

La tensión iba en escalada y una explosión en una casa vecina lo sacudió. "No sabía qué hacer. Me fui al bunker y empecé a escuchar ruidos, gritos y digo: "¿qué hago acá? ¿Espero que ellos entren para que me maten?" Era verdad que estaba encerrado pero escuchaba los gritos de mis vecinos... Entonces, tomé una decisión que no sé si fue la más acertada. No soy un tipo valiente. Tuve muy mucho miedo pero dije: "o son ellos o soy yo", afirmó.

En eso, los atacantes ya estaban intentando entrar a su casa y Luis abrió fuego a través de su puerta. "No sé si le pegué a alguien o no. Salieron y yo iba de atrás hacia adelante y empecé a dispararles. En uno de esos momentos, noto que empezaron a tirarle a la puerta de entrada de mi casa. Por la ventana de la cocina, veo que le están tirando (balas) a la mía y empecé a tirarles. Escaparon y vi que a uno de ellos le di un tiro en el culo (sic) No creo que lo haya matado... Estaba muy, muy nervioso. No sé qué pudo haber pasado", contó.

Tras ello, Luis salió de su casa para tratar de ver a sus vecinos. La escena fue impresionante: habían baleado una garrafa de gas que estaba junto a su puerta pero no explotó. "Quisieron reventar mi casa con el tubo de gas. Tenía 3 agujeros. ¡Qué suerte que tuve! ¡Tuve suerte que no explotó! Realmente me di cuenta, gracias a Dios que he nacido de nuevo. Dios me regaló una nueva vida. Doy gracias a Dios de haberme podido defender", reflexionó.

Al finalizar, manifestó que "No quieren nuestra vida. Quieren eliminarnos y nosotros somos un pueblo que ama la paz y lucha por la vida. No vamos a unir contra todo lo que esté en contra nuestra y quiera eliminarnos. A los judíos no nos van a eliminar e Israel es nuestro país. Es el mensaje que puedo darles y espero que sirva de algo".