Dengue: en San Juan la población del mosquito aedes aegypti es muy baja

lunes, 9 de enero de 2023 11:58

El mosquito aedes aegypti, que es transmisor del Dengue, se encuentra en baja población en San Juan. Así lo aseguró Florencia Cano, bióloga del Programa Provincial Control de Vectores, a cargo del Laboratorio de entomología. La especialista indicó que se sigue con el monitoreo de sensores pero no con el riesgo de circulación del virus.

"En este momento, el estado de situación con respecto al vector es muy baja. La actividad del aedes aegypti comienza en diciembre. Hemos tenido uno que otro dato pero es muy baja la cantidad de ovoprocitones de mosquitos adultos", subrayó la profesional a Diario La Provincia SJ.

"El mosquito está desde hace varios años pero en las poblaciones es muy baja. Actualmente San Juan no tiene notificaciones de casos. Se que a nivel nacional hay alerta por algunos casos de circulación en Córdoba y CABA de personas sin antecedentes de viaje", agregó instando a la población que después de las lluvias confirmen que en los patios no haya quedado algún balde o botella con agua y pidió eliminarlos. Además pidió que con periodicidad se cepillen los bordes de baldes o bebederos de los perros para eliminar los huevos.

En San Juan desde hace varios años está la presencia del vector transmisor del virus del dengue pero no tiene el virus en sí. Sí hubo un brote en el año 2020 del dengue autóctono y es por eso que desde hace 3 años Salud Pública tiene monitoreada la provincia con sensores en 5 departamentos. Éstos van marcando el alerta sobre los mosquitos adultos y marca cuándo hay que hacer el control focal.

"El tema de controlar la aparición del mosquito tiene que ver con el manejo del agua. Como es un mosquito domiciliario, se necesita cortar el ciclo y eso se hace no tener agua estancada en la vivienda. Es decir, no tener criaderos que es donde el adulto pone los huevos y en el medio acuático desarrolla la larva. No teniendo este ámbito de cría no va a haber mosquito", señaló Cano.

Se tiene controlado con los sensores y a medida que aparecen estos huevos, se hace el control focal. Es decir donde aparece la presencia del adulto, se empieza con control mecánico. Se va casa por casa inspeccionando y determinando cuáles son los criaderos. Con eso se mantiene y baja la población del mosquito adulto.

"La fumigación con estas máquinas especiales sólo se hace cuando hay una notificación de un caso sospechoso de dengue. Cuando nos llega, vamos. Hasta que sea confirmado o descartado ese caso, nosotros hacemos todo el protocolo que indica el ministerio de Salud que es ir a la casa de la persona, hacer una inspección ocular en esa casa y en los alrededores, detectando criaderos y eliminándolos", explicó.

De esta forma, se fumiga la casa por las dudas que eventualmente haya un mosquito adulto y se haya alimentado de esa persona sospechosa de dengue. Se baja ese posible mosquito potencialmente infectado a partir de la fumigación.

Desde el Programa pidieron que la gente que vaya a Brasil, Bolivia, Misiones o zonas donde haya circulación del virus del dengue, que esté atento a si tiene algún síntoma compatible con éste. Si es así, se pidió que vayan a los centros de salud.