Carlos Heredia, se jubiló tras 30 años de servicio: “ nos vamos a extrañar mutuamente con mis compañeros"

lunes, 9 de enero de 2023 12:55

A fines de diciembre, el Jefe de Bomberos Carlos Heredia apagó (simbólicamente) su último incendio. Es que tras tres décadas de servicio, finalmente consiguió su jubilación y a partir de ahora la dependencia está a cargo del comisario Armando Ruarte.

Heredia decidió no perder ni un minuto de su tiempo libre y ya se encuentra de vacaciones junto a su familia. Desde su merecido descanso, dialogó con Diario La Provincia SJ y recordó algunos puntos clave de su carrera.

“Ingresé a la escuela de cadetes en el año 90 y luego de tres años de formación me recibí como oficial de policía. Una vez recibido te dan los destinos que pueden ser una comisaría, el comando radioeléctrico o bomberos. Yo me inclinaba por el lado de las operaciones técnicas, así que si bien cuando egresé me mandaron a una comisaría, estuve poquito tiempo. Yo quería ser bombero, entonces pedí el traslado. Desarrollé toda mi carrera porque era lo que realmente quería”, aseguró Heredia.

Carlos Heredia fue despedido en un emotivo acto en el Centro de Convenciones, al que asistió junto a su familia.

Dentro de la Fuerza, el papel del bombero es probablemente uno de los que más vocación de servicio requiere y a Carlos esto no le era ajeno ya que tenía un gran ejemplo dentro de su propia familia. “Esto me venía ya desde la cuna. Tenía el reflejo de un hermano mayor que también era bombero, así que eso me sirvió. Veía lo que él hacía y siempre me llamó la atención su tarea pero no es para cualquiera”.

Carlos Heredia se despidió de su cargo tras treinta años de trabajo como Bombero.

Después de tantos años de carrera, tuvo el merecido reconocimiento institucional por parte del Gobierno de la Provincia y la Policía de San Juan con un acto protocolar, junto con el reconocimiento de la Secretaría de Seguridad, a través de la Jefatura de Policía y en particular de Bomberos. “Lo vivimos con mucha nostalgia porque nos vamos a extrañar mutuamente con mis compañeros. ¡Fueron 30 años los que estuve ahí! Aunque lógicamente hay chicos que han ingresado después, siempre se ha logrado hacer camaradería”.

En su retiro, Carlos Heredia brindó un discurso para las autoridades, colegas y familiares presentes en el acto.

Las claves de una vida de servicio

Heredia no tiene la menor duda de que hay un factor indispensable para poder combatir las llamas correctamente. “Este tipo de trabajo no es un trabajo individual; no es como un policía que se para en una esquina y hace un corte acá y después más allá. Todo el trabajo de un bombero es en equipo. Hoy es un Carlos Heredia, mañana será otro; pero no es que Carlos Heredia sea el super bombero o el mega bombero, para nada el trabajo se realiza con las habilidades de todos”.

El mayor orgullo de Heredia son sus compañeros y el reconocimiento que tienen desde otras provincias y países.

Arrancó haciendo guardias en el cuartel, desde se encargaba de asistir a todas las emergencias. Pasados diez años se volcó a hacer base en la oficina técnica desde donde puso todos sus conocimientos en la parte investigativa y de asesoramiento técnico. Ya en la última etapa fue ocupando diversas funciones de jefatura. Estuvo a cargo de la División Siniestro, de la Policía Ecológica, de Operaciones, Jefe de Bomberos de Caucete, de Rawson y finalmente, a mediados del 2021, se transformó en el director de todos los bomberos de la provincia. En su jubilación, le entregaron una placa conmemorativa.

Ha trabajado en todos los escenarios, que van desde rescates en el dique Cuesta del Viento hasta incendios forestales en Valle Fértil, pero hay una intervención que la recuerda con mayor claridad debido a su impacto. “Tengo muy presente el rescate de 35 personas en el parque de diversiones que se armó en el ahí en el hipódromo de Rawson. Estuvieron atrapadas allá arriba en el parque durante casi seis horas. No era invierno pero hacía frío. Fue una situación bastante estresante que se sacó adelante con un resultado altamente positivo gracias al trabajo coordinado de bomberos y policías. Finalmente no hubo ningún herido, solamente con el trauma propio de haber estado ahí”. En tantos años de carrera participó de un sinnúmero de emergencias de todo tipo.

Su mayor orgullo es la capacitación que tiene el personal y el reconocimiento que se hace desde otras provincias y países. “Todas las emergencias se toman con la misma seriedad y responsabilidad. Nunca se subestimó ninguna intervención. Ser bombero en San Juan es cosa seria, porque son altamente capacitados, altamente entrenados y de hecho no es que yo lo diga porque haya sido el jefe, sino que lo demuestran los hechos reales. Nos llaman por intervenciones en reiteradas veces para ir a Corrientes, a Córdoba, a San Luis, a Chile. El Estado nos nutrió de excelentes recursos humanos y materiales. Por eso teníamos la responsabilidad de estar bien preparados”, sentenció.