Carlos Suizer, el pianista sanjuanino que vivió en la calle y ahora cautiva a nivel nacional

viernes, 6 de enero de 2023 15:20

“El local es de una amiga, Liliana (otra sanjuanina perdida en la ciudad de la furia) y tiene un piano en donde podemos tocar un rato… bah, no sé si querrás grabar algo”, aseguró un emocionado Carlos al teléfono.

Diciembre. San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Las puertas de Casa Blanca un gran bar conocido por sus escenarios y los artistas que lo han pisado, abre sus puertas un poquito más temprano para que un sanjuanino autoexiliado pueda contar su verdad. El lugar para la entrevista no es casual, al entrar recibe un imponente piano blanco bajo una gran lámpara de caireles.

Él espera parado apenas a unos metros. Él es pianista, pero no cualquiera. Es uno de esos que cuando lo escuchás, primero se te cae la mandíbula, luego probablemente se escape al menos una lágrima y al final de cada pieza tus manos inevitablemente se chocarán rítmicamente en una ovación.

Se trata de Carlos Suizer, es sanjuanino, hijo de un reconocido médico cirujano que trabajó codo a codo con Favaloro y una querida docente. Estaba destinado al éxito internacional, pero un tropezón lo llevó a vivir en las calles de Buenos Aires.

Tocó en el Monumental

En el 2019 estaba durmiendo en el piso en la que iba a ser la noche más fría del año, abrieron las puertas del Monumental para que los sin techo pudiesen refugiarse. “Yo había perdido un departamento y quedé literalmente en medio de la Avenida Cabildo y García del Río. Alguien pasó, vio un cuerpo y era yo. Me levantaron y me llevaron a River. Fue el día más frío en 100 años, hacían seis grados bajo cero. Antes de entrar dije “gracias por todo pero hoy se mueren seis personas”, y así fue”, recordó el protagonista en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Ese día, todo el país conoció su caso, ya que gracias a una casualidad pudieron ser testigos de su talento. “Al ingresar estaba Juan Carr coordinando todo. La gente estaba desesperada por las zapatillas en cajas nuevas, las camperas, pero lo primero que vi fue un piano. Alguien me dijo que lo habían tocado solo dos veces, Los Rolling Stones, Charly García y nadie más. Empecé a tocar y hubo un silencio lúgubre, la gente se olvidó del frío”.

Tocó durante horas y eso llamó la atención de distintos canales de televisión nacional que difundieron su historia para todo el país. “Gracias a eso el Gobernador Sergio Uñac, a través de la Casa de San Juan en Buenos Aires, me invitó a volver de visita a la provincia para ver a mi familia. Estuve una semana y después volví. Mi papá fue uno de los mejores cardiocirujanos de este país. Era socio de Favaloro. Vengo de una familia muy importante, pero yo soy la oveja negra”, evocó mientras por sus ojos pasaron recuerdos que dejaron todo húmedo a su paso.

La importancia de la familia

Acá en la provincia tiene a sus dos hijos, con quienes no mantiene contacto y su hermano con quien todavía tiene una estrecha relación. Afortunadamente pudo salir de la calle y alquilar un lugar en donde vivir. “Alguien me dijo: ¨estás hipnotizado, vos no sos el hijo de un Pérez o Rodríguez, sos el hijo del doctor con un gran talento en las manos ¿Qué estabas haciendo¨. Siento que me durmieron durante seis años. Dormía en la plaza Balcarce, la más linda de Buenos Aires, en pleno Núñez. A veces pagaba una noche en una habitación y el dueño me dijo que intentara quedarme todo el mes”.

Fue así como decidió volver a tomar su futuro en sus manos y si bien no explota su talento, al menos puso un techo sobre su cabeza. “No le pongo el pecho a las balas, le pongo el pecho al trabajo. Soy vendedor ambulante. Mucha gente se enoja conmigo y me dice que me tendría que dedicar totalmente a la música. Ahora he formado otra familia. Tengo tres mujeres, Norma, Dora y Alejandra que me cuidan, cada cual con su rol en mi vida”.

Entre el piano y la calle

No ha abandonado completamente su amor por “las teclas” y cómo hacerlo si toca desde los cuatro años cuando, a espaldas de su papá y con la complicidad de su mamá, comenzó a tomar clases. Por ahora, toca de vez en cuando en bares de amigos. “Me llegué a llevar 600 mil pesos en una noche, en otra hice 15 y en otra 100 pesos. Es todo muy variable, porque lo que hago es poner una copa de cristal y la gente aporta lo que quiere. Pero más allá de eso, la música es el amor de mi vida y me ha permitido conocer gente maravillosa”.

Pese a esa coraza que fue construyendo con el paso de los años, todavía se esconde tras sus ojos ese chico travieso, amante de los sonidos, que sueña con el reconocimiento. “Conozco mucho más la Ciudad de Buenos Aires que muchos porteños, pero sigo siendo sanjuanino. No digo ´shuvia´ sino ´lluvia´, mi familia fue una de las fundadoras de Jáchal. Nunca me voy a olvidar del día en que llegué a mi casa y mi mamá me dijo que había un regalo para mí en el living. Era un Steinwey de cola. Me lo había regalado mi papá. Mis viejos se quedaban horas escuchándome”, volvió al pasado.

La nota termina cuando la dueña del local le pide que toque para que los peatones se animen a entrar. Él con su desparpajo paró a la primera persona que vio y le preguntó a qué se dedicaba. Justo era un cantante de tango y lo invitó a cantar con él. “Disculpen la ropa, de día soy vendedor ambulante y de noche esto…”, anticipó antes de sentarse al piano para demostrar lo que mejor sabe hacer.

“Volveré Siempre a San Juan” se transformó en un tango con una dedicatoria para toda la provincia. Aunque nunca lo haya dicho, esas teclas dejaron ver su verdadero anhelo, su meta pendiente en la vida es ser ovacionado en su propia tierra.