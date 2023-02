Kross, el bartender que la "rompe" en San Juan con sus cócteles

martes, 31 de enero de 2023 20:34

Es muy simpático pero sobre todo tiene mucho carisma y talento. "Kross", como se lo conoce en la noche sanjuanina, es un joven bartender que tiene "arte" en sus manos para hacer los cócteles. Su nombre es Kevin Sánchez, tiene 27 años y la "rompe" en la provincia con sus buenos gustos para preparar bebidas.

Kross comenzó con su amor por esta actividad cuando tenía apenas 18 años de edad y era asiduo de boliches. Lejos de ir a estos lugares sólo para divertirse, su mirada se posaba en el trabajo de quienes estaban tras la barra. Precisamente fue así como nació sus ganas de aprender y meterse en el fantástico mundo del bartender.

"Cuando era adolescente trabajaba en boliches como pasabotellas y de intruso empecé a experimentar hasta que dije esto es lo mío. Estar detrás de la barra era eso que quería. Me gustó el tema de mezclar bebidas, probar sabores nuevos", comenzó recordando Kevin a Diario La Provincia SJ.

A partir de esto decidió no quedarse con la simple observación y dar ese gran paso que es el de la capacitación. Para ello inició con un curso muy pequeño que le despertó el interés por seguir conociendo más del arte de los bares.

"Estudiar fue lo más difícil porque había que aprender la teoría pero me encantó", aseguró Kross quien hace tres años está fuerte en el ruedo pero hace un año y medio recibió la certificación oficial.

"Me di cuenta que estaba todo muy verde y faltaba mucho por aprender, quise más y eso me motivó mucho. Después tuve suerte de que en algunos bares me dieron la posibilidad de entrar a trabajar y ahí comencé con mis clientes", agregó destacando que ahora sigue estudiando.

Kross tiene varios cócteles que son de su gusto y se convierten en verdaderos atractivos para sus clientes pero hay 2 que son sus cartas más fuertes. Uno es el Julep de Coco y el otro que es un coctel de autor que se llama "La corona de Kross".

El bartender compartió con Diario La Provincia SJ cómo se prepara uno de los clásicos: el Mojito Malibu