Por bañistas y daños en "puntos críticos", reforzaron la seguridad en canales de riego

martes, 3 de enero de 2023 07:55

Como cada año, los bañistas en los canales de riego de San Juan representan un problema para la Dirección de Hidráulica que, en medio del verano, ajusta estrategias para contrarrestar este tipo de prácticas que pone en riesgo las vida de las personas y la infraestructura de la provincia.

Por eso, en este 2023 y de cara a los días de altas temperaturas, desde Hidráulica reforzaron los controles y la seguridad con la policía de San Juan, para evitar que haya personas que se bañen y también que produzcan daños en los compartos de agua.

"Hemos pedido colaboración de la policía y estamos reforzando la seguridad en algunos sectores críticos para no sufrir problemas con el cause del agua. Interviene el Juzgado de Faltas cuando hay alguien que se mete a un canal, pero es otro tipo de delito cuando hay un daño a la infraestructura. Hay roturas de compuestas, afectación de los compartos y afectación de la distribución del agua de riego para un manejo eficiente", contó el secretario del Agua, Ramiro Cascón, a Diario La Provincia SJ.

Tiempo atrás se habló de la posibilidad de construir canales paralelos a los ya existentes con el propósito de que las personas puedan bañarse ahí, aunque el proyecto no prosperó y por eso se sigue trabajando en otras opciones.

"No se lo vio como una alternativa para que el bañista vaya a refrescarse y no afecte el cause principal. Venimos sosteniendo que es un problema serio el de los bañistas, no sólo porque se metan a mojarse las piernas sino porque se sumergen en lugares que son peligrosos y en muchos casos hemos visto daños en la infraestructura, con rupturas de compuertas y demás, que pasa a ser un delito contra la infraestructura de la provincia y de Hidráulica. Seguimos pensando en alternativas porque, con las altas temperaturas, no todos tienen acceso a un club", indicó.

Y agregó: "Tenemos algunos lugares críticos en los que está la posibilidad de cámaras de seguridad, pero hay que pensar en la longitud de lo canales, estamos hablando de cientos de kilómetros y es muy difícil de cubrir todo el recorrido con cámaras y tener la gente para vigilar. Lo que pedimos también es que el ciudadano que vea alguna conducta dañina la pueda denunciar, si es con roturas al 911 y si es un delito de extracción de agua indebido, a las autoridades de Hidráulica de cada departamento".

Los puntos considerados críticos por Hidráulica, son donde se encuentran los compartos donde hay distribución en los canales matrices, los compartos que distribuyen agua al ingreso de cada canal de cada departamento, como el comparto Quiroga, el partidor San Emiliano y el comparto en Carpintería.

"Tenemos contratados adicionales de policías y, además, llamar cuando hay una situación que requiera mayor presencia", finalizó.