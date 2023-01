Hipnótico cerro La Sal: un imán para los visitantes al dique Punta Negra

domingo, 29 de enero de 2023 12:50

El dique Punta Negra es uno de los mayores atractivos de este verano en San Juan y tiene entre sus joyas al imponente cerro La Sal, una vertiente blanca que simula una cascada y con sus colores característicos, atrae a los visitantes que se animan a hacer recorridos en kayak y trekking. El parador Punta Negra lo tiene entre los puntos de visita de sus recorridos y es una de las estrellas que no pasa de temporada.

Mabel Ramírez, desde Parador Punta Negra, comentó a Diario La Provincia SJ que conocer el cerro La Sal es parte de los 9 recorridos que ofrecen; todos articulados de tal forma que se puede disfrutar de mediodía en el lugar. Cada una de las propuestas tiene modalidad combinada: es decir que alterna entre kayak y trekking, por senderos simples o con diferente nivel de dificultad. "Siempre recomendamos iniciar con el más corto y luego, se animan a seguir con otras propuestas. Siempre vuelven fascinados y cuando llegan al cerro La Sal o al paisaje lunar, quedan encantados. Son muy atractivos y parte de los recorridos más extensos y en los que es preciso ascender por tramos".

En ese sentido, señaló que se le informa a los visitantes todas las características del paseo para que los grupos decidan si los hacen o no. "Todas incluyen el almuerzo y la bebida porque están pensados para disfrutar desde el mediodía. Cada persona o familia decide si se siente preparada para caminar más, escalar o hacer kayak. Así, hay chicos desde 5 años que han llegado al cerro La Sal hasta adultos mayores que tienen el hábito de caminar o hacen deporte y se sienten preparados para hacer el recorrido. Muchos me sorprenden porque, a veces, van con ropa que no es deportiva pero suben y bajan sin problema. Además, las ganas de hacerlo suman mucho", explicó. En el caso de los niños y los ancianos, son adolescentes, jóvenes o adultos los que realizan el mayor esfuerzo en el kayak.

En el cerro La Sal, los visitantes admiran la curiosa estructura del cerro, se sacan fotos y desde allí, admiran la belleza del dique que conquista con sus colores.

En lo que va de la temporada, Mabel comentó que han recibido sanjuaninos de todos los departamentos y señaló que resaltan que la línea 162 de RedTulum los deja en la puerta del parador, sobre las 10:30 hs., por ejemplo. En cuanto a otros destinos, Buenos Aires lleva la delantera y le siguen las provincias del Sur, como Río Negro; también del Norte del país y Rosario. Además, hizo una acotación más que especial.

"Muchos mendocinos viajan exclusivamente a hacer nuestras excursiones, por 4 o 5 horas, almuerzan y disfrutan del parador entre recorrido y recorrido y regresan en la tarde a su provincia", afirma Mabel. Los visitantes no sólo pueden hacer kayak, sino subirse a una tabla sup, que tenemos una gigante muy novedosa, hacen pedaleras y pedalean en triciclos, disfrutando el agua.

"Todos quedan felices. La gente se anima a remar, a pedalear y disfruta una tarde diferente, lejos de los celulares. Vemos cómo los adolescentes se enganchan y los que parecían no entusiasmados al principio, no quieren irse después. Nos hacen muchas devoluciones en comentarios por las redes sociales como por mensajes privados, algunos muy emotivos", señaló.

Para comunicarse con el Parador Punta Negra, se puede enviar WhatsApp o llamar al 0264-15453-2546 y trabajan de lunes a lunes, desde las 11 de la mañana. Las personas que contratan las excursiones cuentan con seguro y todos los elementos de protección.

En el caso de la salida guiada al cerro La Sal, que combina kayak y trekking, tiene una dificultad media. Tiene un costo de $4500 por persona e incluye kayak, remo, chaleco salvavidas y seguro. Al regreso al parador, se ofrece un almuerzo con hamburguesa (carne o vegetariana) con gaseosa/agua o cerveza personal. El recorrido se extiende por 4 horas.

En redes sociales se puede tener más información sobre esta propuesta y todo el abanico que ofrece el parador ingresando a https://www.facebook.com/paradorpuntanegra

¿Cómo es el cerro La Sal?

Se trata de una montaña con hermosas rocas de origen volcánico de hace 18 millones de años, del periodo Terciario (predominando dacitas, andesitas y brechas volcánicas). Como todo volcán se encuentra solitario y dejando imponente su silueta a los pies de Dique Punta Negra.

En el centro de la ladera este, brota de las entrañas de esta montaña una vertiente de aguas saladas (que le da el nombre a la montaña) dejando increíbles esculturas naturales debido a la gran cantidad de minerales ricos en sales, resaltó Andes Límite.

Uno de los principales minerales es el caolín, predominando arcillas con el mineral caolinita de color blanco y diversos tonos cristalinos debido a sus impurezas.