Tras varios años de esfuerzo, un joven sanjuanino cumplió su sueño de llegar a Estudiantes

viernes, 27 de enero de 2023 16:03

Sacrificio y compromiso son algunas de las palabras que describen al sanjuanino que logró cumplir su gran sueño de jugar en Estudiantes de Caseros. Se trata de Germán Giménez, el joven de 21 años oriundo de Pocito que comenzó este 2023 cumpliendo una de sus metas, que es seguir progresando en el deporte.

“Me tocó llegar a Estudiantes de Caseros, estoy muy contento por el logro, fueron varias las categorías que salté. Esto es el sueño de cada chico para firmar su contrato profesional y poder dedicarse solamente a esto”, sostuvo Germán a Diario La Provincia SJ.

El deportista, con mucho orgullo, afirmó que hizo inferiores, escuela y llegó a primera en el Club Aberastain. “Fui feliz y soy hincha, y me gustó defender esos colores”, resaltó.

Además, remarcó que este gran paso en su carrera le generó mucha alegría porque siempre luchó por llegar hasta donde llegó. “Siempre le decía a mi familia que lindo sería poder pegar el salto, y poder vivir nuevas experiencias a otro club. Si bien, había jugado en el Regional en Trinidad, pero no había salido de la provincia”, subrayó. Y agregó que cuando su familia se enteró de la noticia se emocionaron, ya que era algo que siempre había anhelado.

El sanjuanino resaltó que, si bien hoy es un gran esfuerzo estar alejado de su familia, está seguro que los resultados serán muy positivos. “El reencuentro con mi familia será bonito, ya que estamos contento con haber firmado el contrato”, detalló. Y remarcó que buscará disfrutar esta etapa y hará un gran esfuerzo para que este año sea de la mejor manera.

Sobre las emociones que provocó esta noticia en Aberastain, detalló que “están muy contentos, siempre me mandan mensajes y me desearon suerte. En el momento de firmar el contrato se alegraron y me felicitaron”. También, detalló que tras varios años de estar en el club se forjó una amistad por tantos momentos compartidos.

El joven llegó hace un mes a Buenos Aires y todo es relativamente nuevo. Sin embargo, cuenta con el apoyo de su padrino, uno de los pilares fundamentales en su vida. “El que me facilitó mucho la llegada acá fue mi padrino, David, me ayudó muchísimo a adaptarme”, destacó.

“Nunca me había ido lejos de mi familia, los primeros días fueron complicados, pero después me fui adaptando. Voy disfrutando de lo que me toca vivir, porque hacer fútbol es lo que más amo”, describió. Por último, sostuvo que el presente que vive es gracias a su familia y a su novia. Fueron los que le ayudaron a no bajar los brazos.

Actualmente, Germán afirmó que está más relajado tratando de ubicarse en la gran ciudad para seguir todo el 2023. “Fue excelente el recibimiento del club, tengo dolo palabras de agradecimiento para ellos y para los hinchas”, comentó. Y remarcó que “caí en el club indicado, estoy dando un paso enorme en mi carrera, voy a disfrutar hasta el último día”.

Giménez destacó que su mayor referente es Román Riquelme. El joven juega de enganche o volante.

“Hay que luchar por los sueños, trabajé muchísimo, si bien no soy el mejor tampoco el peor, pero el trabajo algún día tiene sus frutos”, cerró el sanjuanino.