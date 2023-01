A nueve años de la muerte de Emanuel Saldaño: "Él está vivo porque lo recuerdan con amor”

miércoles, 25 de enero de 2023 07:08

Pasaron nueve años desde aquel día gris en que un siniestro vial se cobraba la vida de un querido deportista sanjuanino, Emanuel "Chino" Saldaño. Con el recuerdo fresco de su paso por esta tierra, sus padres y hermanos continúan llevando la bandera de la solidaridad en su nombre, a través de la Fundación Emanuel Saldaño.

Raúl Saldaño está a cargo de la parte deportiva de la Fundación.

Es Lorena, su hermana, quien se puso al frente de la parte social de la asociación, mientras que su papá Raúl se encarga del equipo de ciclistas. De hecho, Jean Rodriguez y Lukas Dundic, quienes supieron llevar los colores de la Fundación, ahora integran la Selección Argentina que está participando de la 39na Edición de la Vuelta a San Juan 2023.

Actualmente son nueve los ciclistas que llevan el maillot de la Fundación.

Apenas ocurrió la tragedia, comenzaron las inundaciones en departamentos alejados y conocidos del ciclista organizaron una campaña de recolección de ropa y alimentos en su nombre. Este fue el puntapié que la familia necesitaba para agarrar el guante y ponerse manos a la obra.

“Llevamos siete años de la Fundación, es un trabajo totalmente solidario. Tenemos un merendero llamado Corazoncitos Felices en el que asistimos a decenas de chicos. Además, siempre estamos atentos a las necesidades de la gente y hay fechas especiales en las que hacemos otro tipo de actividades como en Reyes o Día del Niño. Cuesta mantener la Fundación, pero seguimos caminando para poder avanzar en el legado que dejó Emanuel”, aseguró Lorena en diálogo con Diario La Provincia SJ.

El legado del ciclista solidario

Si bien Lorena es quien está detrás de la mayoría de las acciones del grupo solidario, no le gusta que su nombre sea protagonista, precisamente porque todo lo que hace es en honor a su hermano. “Todo lo que hacemos lo hacemos con amor. Creo que si uno no pone amor a lo que hace, nada se puede hacer y eso es lo que nos dejó Emanuel. Era muy buena persona, con un corazón abierto dispuesto a ayudar y por eso nos dejó un camino lindo y largo. Ahora estamos luchando por tener una sede propia, pero no es sencillo”.

Lorena siempre tiene presente a su hermano.

Fue el apoyo de los cercanos el que los impulsó a trabajar y a seguir trabajando en nombre de Emanuel. “La gente nos incentivó y nos acompañó en el dolor. Pero encontramos en Emanuel un motivador, es algo muy gratificante el poder ayudar a los demás. Si hay algo que está faltando ahora es amor y empatía por los demás”.

Pasó casi una década desde que lo escucharon por última vez, sin embargo su voz sigue resonando en sus memorias. “A veces me quiebro, pero yo lo siento tanto, lo siento más vivo que nunca. Siempre nos lo están recordando y sobre todo porque lo recuerdan con tanto amor a Emanuel. Ese es su legado para los sanjuaninos y nosotros tratamos de mantenerlo vivo”, sentenció.