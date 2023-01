La lucha de Milton: necesita más de un millón de pesos para una cirugía que evitará que le amputen una pierna

miércoles, 25 de enero de 2023 12:35

Milton Liquitay tiene 10 años y una sonrisa gigante que es reflejo de su gran voluntad y entereza. El nene de Jáchal usa muletas debido al avance de un cuadro complejo. Le diagnosticaron condroblastoma y tumor de célula gigante en el fémur y por el avance de la enfermedad deben operarlo cuanto antes. Si bien tiene Obra Social Provincia (OSP), no tendría cobertura al 100% y la diferencia, al día de hoy, que debe pagar su familia es de un millón y medio de pesos. Por ello, iniciaron una campaña solidaria para reunir dinero y todos los aportes suman para que él esté más cerca de sanar.

Es que transita por semanas claves, en las que no ser operado y recibir un injerto de hueso, podría costarle la amputación de su pierna. En diálogo con Diario La Provincia SJ, Analía Luna, mamá de Milton, contó que esta situación afectó la vida de la familia desde agosto del año pasado. Antes, a ella le llamó la atención que su hijo menor parecía no tener fuerza en sus piernas, lo que le impedía ser ágil tanto al caminar como al correr.

Desde hace un año y medio, el cuadro empeoró. Milton dejó de andar en bicicleta por dolores en la piernas y practicar deportes, más cuando "se le doblaban las rodillas" sin razón aparente. Esto motivó que su familia hiciera consultas con pediatras y traumatólogos que no encontraban nada anómalo. Incluso estuvo internado un mes en una clínica en Capital y no dieron con el diagnóstico. "Me decían que él se había acostumbrado a andar así que tenía que corregirlo para que se enderezara", recuerda.

Pero las razones eran otras. "Tiene un tumor óseo que le afecta la cabeza del fémur, que da a la cadera derecha. Ese tumor "le está comiendo" la cabeza del fémur. Desde octubre del año pasado y hasta hace dos semanas atrás, esa masa creció al doble y está tomando parte del cartílago de crecimiento y si avanza, él va a perder su pierna. Es que su pierna, por esa enfermedad, no va a crecer más. Imagínense, tiene sólo 10 años y va a verse afectada su vida en la adolescencia y juventud. No queremos que pierda la pierna", detalló Analía.

Señaló que hace tiempo están con trámites para poder operarlo: "pero todo es muy lento. La Obra Social Provincia aún no me entrega los papeles en los que conste cuál es el porcentaje de cobertura que nos va a dar. Supuestamente cubre el 50% pero no lo tengo en papel; nos han dicho que es una cirugía que no es parte del nomenclador de la OSP; que no es un proceso común pero tiene un alto costo. Tuve que hacer un expediente especial, con nota y justificando el caso con la historia clínica. Ha pasado mucho tiempo y se supone que está en el último paso, pero hace dos semanas que no avanza".

La mamá, además, señaló que al vivir en Jáchal se dilatan más esos tiempos porque "si no viajamos y vamos a la OSP, los papeles no se mueven". En tanto, la familia se reorganizó en función de la salud del pequeño que tiene dos hermanos de 20 y 17 años.

Milton es tratado por el traumatólogo infantil Gustavo Herrera y el oncólogo Sebatián Bettera en una clínica capitalina. Puede ser operado en nuestra provincia, afortunadamente.

En tanto, el nene se moviliza con muletas y pone todo su empeño para salir adelante, pese a que necesita calmantes casi de forma permanente. "Los dolores que tiene en la noche, sobre todo, son muy fuertes", resalta su mamá, que se esperanza en que la biopsia de su tumor arrojó que no es maligno. "Pero ahora, es notablemente visible el tumor en su pierna", agregó.

Carrera contra el tiempo

Los Liquitay tienen que reunir al menos un millón y medio de pesos para cubrir la cirugía que incluye un injerto de hueso, que debe ser traído a San Juan desde un banco en Rosario u otra provincia. El trámite para ese material debe hacerse 10 antes de la intervención.

La OSP cubriría la mitad de la cirugía y "necesitamos la otra parte. El valor del hueso aún no lo tenemos y hay que considerar que al crecer al tumor, la medida del hueso va a cambiar y eso modifica el precio del injerto", manifestó Analía.

Es por ello que los sanjuaninos pueden colaborar con donaciones de dinero para que lleguen al objetivo de poder operar a Milton en febrero: "uno como padre ve con rabia esta burocracia. A todo el mundo le importa el dinero y no la salud. Agradezco mucho a quienes puedan ayudarnos con lo que sea. Todo suma y es bienvenido y es muy importante para que Milton salga adelante".

Estos son los datos para colaborar: