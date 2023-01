Crisis hídrica: OSSE trabaja para evitar derroches excesivos de agua en la provincia

lunes, 23 de enero de 2023 16:11

La temporada de verano es la de mayor consumo de agua en San Juan, por ello desde OSSE vienen trabajando internamente para evitar los derroches excesivos de agua. Actualmente, lo que genera un conflicto en estos meses son las piletas de lona y las bombas de extracción. Por este motivo, apuntan a la concientización, y piden a los sanjuaninos que adviertan estas problemáticas, que hagan la denuncia correspondiente para poder multar, en el caso que corresponda.

“Lo que son las piletas de lona es un inconveniente, son en un período puntual en el que salen en uso estas piletas y sin sistema de filtración. Cada vez son piletas más grandes, y lo que es el vaciado y limpieza es muy continuo, en algunos casos. De esta forma hay un consumo excesivo”, sostuvo el presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, a Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que, desde la institución al estar las piletas en propiedad privada, no pueden tener acceso y por ello no pueden multar o ver lo que se denomina “mal uso” o “regulación de dichas piletas”. “Nosotros aspiramos siempre a la solidaridad sobre el uso de la misma, en lo posible que le ponga sistema de filtrado, ya que vienen actualmente para esas piletas. Mantener el agua con los líquidos tal cual se mantienen en las piletas grandes o fijas, para que el cambio del agua no sea en forma diaria”, explicó el referente en el tema.

Sobre las multas en el 2023, el presidente de OSSE destacó que “hemos tenido control de derroche, y varias multas. Se va controlando lo que es el derroche sobre lo que es el consumo del agua y las provisiones en el horario restringido”.

Posteriormente, sostuvo que “el tema de las piletas generalmente está en el fondo de las viviendas no tenemos acceso visual, para verlas. Los vecinos denuncian que se quedan sin agua porque el vecino está llenando la pileta y en ese caso podemos acudir, pero nosotros no entramos a la propiedad privada para hacer un relevamiento”.

Por otro lado, detalló que hay casos en el que los vecinos colocan bombas de extracción de agua directamente desde la red para hacer un riego en lo que es su espacio verde y de esta forma impacta negativamente en los vecinos que están aguas abajo. “Esa actividad está prohibida, también hay denuncias. Vamos analizamos, hay casos en que vieron el sistema porque estaba a la vista y se realizó la multa correspondiente. Hay otros casos en los cuales no pudieron tener acceso ya que están en el interior de la vivienda”, sostuvo.

“Son muchos casos que hay que trabajar todo con la cultura y la conciencia sobre el uso del agua potable que creo que vamos por un buen camino. Se va trabajando en distintos aspectos, pero quedan años por recorrer para poder llegar a una cultura como países más desarrollados en lo que es el tema del cuidado y control del agua”, concluyó.