Con el "Método Central" comienza la repavimentación de otro tramo de avenida Central

lunes, 23 de enero de 2023 07:18

En la gestión del intendente Emilio Baistrocchi la Municipalidad de Capital encaró un programa de mejora y repavimentación de arterias y accesos claves. En 2022 esta iniciativa tuvo el acompañamiento de Provincia para abordar la necesaria e histórica repavimentación de avenidas céntricas. Con trabajos previos organizativos, de limpieza y comunicación con los frentistas, este lunes se lanza el operativo de repavimentación de la segunda etapa en la Avenida Ignacio de la Roza.

Con un método innovador que se popularizó como "el método central", la primera intervención realizada fue en Avenida Ignacio de la Roza, desde Plaza 25 de Mayo hasta Las Heras. Y desde este lunes 23 se retoma la obra hasta Urquiza.

Esta intervención se realizará sin cortar el tránsito y dividiendo las tareas en subtramos, comenzando desde calle Las Heras a Segundino Navarro y de Segundino Navarro a Urquiza posteriormente. No habrá cortes permanentes en el tránsito, ya que se utilizará la calzada en la que no se esté trabajando para la doble circulación. En este sentido, estos tramos no tendrán disponibles lugares para estacionamiento mientras duren las tareas. La obra tiene un plazo estimado de 60 días. Los vecinos de la zona ya fueron comunicados sobre esta logística y cuentan con un teléfono para comunicarse en caso de dudas o reclamos puntuales.

Personal de Monitores Urbanos y Policía Comunal colaborarán para ordenar el tránsito y circulación peatonal en la zona.

El plan de trabajo incluyó el estudio previo de las losas para luego realizar la demolición o reparación de las mismas, sellado de juntas y colocación del carpetín de 2.5 cm para unificar la superficie.

Se prevé la liberación de tránsito de 14 días para consolidar esa primera capa y luego vendrá la posterior colocación de carpeta final asfáltica de 4 cm.

Este método fue utilizado como prueba piloto en Avenida Rawson desde 25 de Mayo al empalme con Ruta 40, trabajando con media calzada, con doble circulación.

Fuente : Prensa Municipalidad de la Ciudad de San Juan