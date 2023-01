Carnet de conducir: reprueba hasta el 40% de los sanjuaninos que rinde por primera vez y los padres de menores son quienes reclaman

lunes, 23 de enero de 2023 09:57

En el verano y por vacaciones, los sanjuaninos aprovechan para sacar su licencia de conducir por primera vez aunque un importante porcentaje reprueba. Esto se enfoca sobre todo en la evaluación práctica y en EMICAR detectaron que hay importantes falencias en la formación de los conductores. Entre los afectados, hay adolescentes que asisten con autorización de sus padres y en ese grupo, es donde hay mayores quejas en el caso de no aprobar a la primera.

"En esta época hay una requerimiento sostenido para sacar por primera vez la licencia así como para renovaciones. En esta época se aprovechan las vacaciones y también, están quienes controlan su documentación en caso de salir de viaje. Esto se da desde mediados de diciembre y abarca enero y tenemos amplia demanda de turnos", señaló a Diario La Provincia SJ, Ernesto González, gerente de EMICAR. Marcó también que los operativos especiales en los departamentos comenzarán a impulsarse desde febrero.

En este contexto, hay números que llevan a la reflexión. "En las pruebas teóricas, hay menos reprobados y estimamos un promedio del 10%. Pero en la parte práctica se nota la diferencia porque hay muchos instructores que preparan sólo para las pruebas de EMICAR pero no para responder a otras situaciones. Entonces, nuestros instructores detectan qué saben y cómo manejan. En eso, quedan en evidencia las fallas y reprueban entre el 30 al 40%", explicó.

En ese contexto resaltó que, una vez que conocen que no aprobaron y deben regresar para repetir exámenes, la reacción negativa proviene no de quienes rinden en sí. "Hay casos en los que tenemos quejas de los padres de los adolescentes que van a sacar por primera vez su licencia de conducir. Incluso hasta piden hablar conmigo para cuestionar la evaluación y concretamente, la forma en la que se les tomó la prueba a los chicos. Puntualizamos en que los instructores conocen los parámetros para aprobar o no una prueba. Cuestionan que hubo diferencias, según ellos. Creen que los hijos tienen que ir, rendir y aprobar y si no están en condiciones, esto no va a ser así. No dimensionan que lo que sucede es que, si le fue mal, es porque no está preparado para conducir en la calle", especificó.

La preparación

Tal como anticiparan en 2022, EMICAR propuso a Tránsito y Transporte articular capacitaciones para instructores de manejo no sólo para unificar criterios en la formación de conductores sino también en qué deben enseñar y qué servicios abarca el curso.

"Hemos dialogado con el secretario y el director de Tránsito y Transporte para que comencemos con capacitaciones especiales para los instructores de manejo. Queremos poner sobre la mesa cuestiones reales que tienen que ver con la seguridad vial y en esto, diferenciar nuestras capacitaciones, que son gratuitas, con las que dictan instructores privados. Apuntamos a tratar también algunos aspectos que no están claros como los ítems que le cobran a la gente que contrata servicios de instructores", aclaró González.

Y remarcó: "lo que promovemos es que los sanjuaninos sepan a qué grupo de instructores pueden acudir, cuánto les van a cobrar y qué tipo de capacitación van a recibir. Puntualmente, que sea una preparación para conducir de manera segura y no sólo para sacar la licencia. Hay que diferenciar esto. El objetivo es aprender a tener conciencia vial".