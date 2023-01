Actividades náuticas: registraron consultas y esperan que la demanda repunte en los próximos días

lunes, 23 de enero de 2023 22:15

Son diversas las propuestas turísticas que lanzaron en la provincia para cautivar el interés de turistas de la provincia, del país y del mundo. Una de las actividades más consultadas es la relacionada a las que brindan una imponente vista al paisaje y que combina la adrenalina y el agua. Las denominadas actividades náuticas son una de las más demandadas. Prestadores sanjuaninos ofrecen un abanico de propuestas para todos los interesados.

“Todos al Agua una escuela de actividad náutica, es una empresa familiar, arrancamos en el Dique de Ullum y en este 2023 en el Punta Negra y Cuesta del Viento, en los 3 diques navegables en San Juan”, sostuvo el propietario e instructor de la escuela, Sebastián Fábregas, a Diario La Provincia SJ.

Foto: Todos al Agua

Además, agregó que la escuela pasó por distintas etapas esto tiene que ver con lo que va pasando con el dique y con el agua. Entre el abanico de propuestas que ofrecen se encuentra escuela Windsurf, Wingfoil y Kitesurf. “Son los tres deportes que practican en Cuesta del Viento”, sostuvo. En Ullum cuando estaba el agua alta tenían un parador con diversas actividades.

“Nos fuimos acomodando año a año a lo que nos ofrece los diques y el agua de estos lugares. Es una actividad bastante variable. Tenemos la escuela funcionando en Punta Negra y en Cuesta del Viento”, destacó. Y agregó que, actualmente Cuesta del Viento es el mejor lugar del país para desarrollar las actividades. “Viene gente de todo el país hacer sus cursos, clases e instructores porque este lugar tiene todas las condiciones”, comentó.

Foto: Todos al Agua

La escuela de Todos al Agua es la importante de todo el país, en estos 7 años se transformaron en referentes de las actividades. “En cuanto a Wingfoil fuimos una de las primeras escuelas de Argentina, y sobre todo lo que es Windsurf fue una referencia a nivel nacional. Desde que arrancamos con esto trabajamos muy bien”, destacó el referente en el tema.

Sobre la demanda, resaltó que trabajan en Cuesta del Viento con varios turnos, alrededor de tres turnos al día en el agua. “Son 7 horas dando clases de Windsurf, Wingfoil y Kitesurf. Este es el lugar para estas actividades”, comentó. Y destacó que viene turismo internacional buscando las condiciones del lugar, no solo las condiciones de navegar sino lo que es el lugar en sí. “Estamos hablando de un lago en la montaña, que es hermoso y que sopla viento todos los días. La gente está feliz”, sostuvo el profesional.

Foto: Todos al Agua

El panorama en el 2023, notaron que Ullum estaba un poco complicado y apostaron la mayoría de las fichas en Cuesta del Viento. “En diciembre, enero y febrero es la temporada más alta y estamos instalados en Cuesta del Viento. Tenemos la escuela funcionando en Punta Negra con instructores, pero nos instalamos acá”, explicó. Y agregó que tiene clases todos los días de todos los deportes. “Este año tenían Windsurf y Kitesurf y hay un deporte muy nuevo que se llama Wingfoil. Este último está teniendo un desarrollo a nivel mundial impresionante, y claramente Cuesta del Viento tiene las condiciones perfectas. ES nuevo, es toda una apuesta, compramos un equipo específico, eso nos posiciona muy bien”, afirmó.

Respecto al Kitesurf, sostuvo que viene gente de todo el país a practicar este deporte. “En San Juan hay muy buenas escuelas, estamos preparados con equipos y tenemos las mejores condiciones. Es impresionante la cantidad de gente que viene para aprender Kitesurf. Entre los tres deportes, particularmente nosotros estamos todo el día metidos en el agua dando clases”, destacó Sebastián. Foto: Todos al Agua

“Estamos certificados y seguimos un manual de instrucciones que llevan las clases de una determinada forma”, describió. En cuanto al rango etario, comentó que Windsurf lo hacen chicos desde los 3 años. El Kitesurf es un poco más riesgoso y se puede arrancar desde los 10 a 12 años, pero no tiene límite de edad. “Si tienen ganas y actitud pueden estar en el agua haciendo la clase. Lo que avance dependerá de la persona”, comentó.

Sobre los costos, resaltó que en promedio una hora de Windsurf ronda los 6 mil pesos, una hora de Wingfoil 8 mil pesos y una hora de Kitesurf 10 mil pesos.

Contacto: 2644547019

Lilia Fernández de San Juan SUP sostuvo que cuenta con una gran familia y tienen un emprendimiento turístico deportivo y recreativo. “Cuando volvió el agua al Dique de Ullum compró una tabla de Windsurf y notó que el deporte del Stand Up Paddle es de gran crecimiento mundial, pero exponencial y que es muy accesible motrizmente hablando”, sostuvo la mujer.

Posteriormente, contó que “estamos trabajando estamos en el Dique Punta Negra, normalmente los fines de semana, pero siempre mirando el pronóstico del tiempo, para ver las condiciones óptimas”. Y agregó que desde San Juan SUP brindas actividades guiadas, hasta que la persona no tiene autonomía con el equipo, van acompañando a la persona. Foto: San Juan SUP

Luego, destacó que tratan de que sea una actividad placentera para que todos se diviertan. “En cuatro clases más o menos logran autonomía con el equipo.

Sobre los costos, ronda los 2 mil por persona es una hora de clase. “Nosotros cuando planteamos las clases lo hacemos a futuro para 3 cosas: salir a remar, travesías y competencias”, subrayó Lilia. Foto: San Juan SUP

“Es un deporte que todo el mundo puede practicar. Los requisitos es que puedan defenderse en el agua, que no le tengan pánico”, explicó la mujer. Y destacó que cuentan con todas las medidas de seguridad para que las personas puedan practicar el deporte con total tranquilidad.

Lilia resaltó que en la primera clase van al agua, en verano es ideal para aprender. “El Dique Punta Negra es un lugar bellísimo, reúne una belleza que es poco vista en otros lados de Argentina, tenemos las montañas que están abrazando al agua, es algo maravilloso”, destacó. “Nosotros remamos todo el año, si hacen de 15° en adelante salen a remar. Para mantener técnica y resistencia”, sostuvo. Foto: San Juan SUP

En cuanto a la demanda, describió que “en febrero es el mes que más demanda hay”. Y comentó que “se contactan a través de las redes sociales y buscan el mejor día para realizar la actividad. En la primera quincena del 2023 estuvo con poca demanda, el mes más fuete es febrero cuando regresan todos de vacaciones. Si se notó una disminución enorme en el 2022 de la gente que fue a practicar, este año más comparado a diciembre del año pasado. Se nota en el rubro la crisis económica que estamos padeciendo”. Foto: San Juan SUP

Contacto: 2644462479