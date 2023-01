“Aventura Astica”: la propuesta sanjuanina que cautivó a turistas de todo el mundo

domingo, 22 de enero de 2023 16:10

Hace un tiempo surgió una innovadora propuesta para cautivar a todos los turistas en Valle Fértil. Son dos las familias que están a cargo de la imponente actividad, por un lado, Duilio Riveros y por otro Juan Figueroa.

“Nos planteamos la posibilidad de hacer una empresa como un medio de trabajo. Comenzamos a perfeccionarnos a través de cursos, estudiamos marketing para hacer de esto algo profesional. Fuimos certificados como socorristas en zonas agrestes ante cualquier eventualidad”, sostuvo Juan, referente de la actividad, a Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que hace poco realizaron el curso de guías de sitio reconocidos por la provincia en el marco de lo que sería la ley de Turismo. “Intentamos estar a la altura de la expectativa de la gente, para lo que busca”, agregó Figueroa. Y resaltó que se hicieron conocidos por una cascada llamada “Golondrina”, que actualmente optaron hacerla cada tanto tras la dificultad que provoca.

El referente el tema destacó que “hacemos Tres Cascadas, mucha cree que es Golondrina, pero no lo es, esa es con la que empezamos. Cambiamos a Tres Cascadas porque es dirigida a un público más generalizado, lo pueden hacer chicos o mayores que tengan cierta aptitud física para cubrir casi 10 kilómetros para ir, y lo mismo para regresar”. Sobre Golondrina, el hombre detalló que la exigencia es más difícil, se requiere cierta aptitud física.

Respecto a los proyectos a futuro, comentó que están trabajando en lo que es escalada en roca. “Tenemos un proyecto muy cercano, en un 85 por cierto para hacer una tirolesa en el lugar, en la quebrada y otros aspectos como lo cultural”, comentó. Y detalló que apuntan a lo cultural ya que el trayecto que transitan es la entrada de dos de las 3 sierras de Valle Fértil. Se les enseña no solo el respeto hacia la biodiversidad, ya que es una zona protegida sino también la cultura respecto a las creencias religiosas. “Es una experiencia muy buena, no solamente por el paisaje sino toda la experiencia de ir hacia allá”, destacó.

Juan agregó que como mínimo salen con un grupo de 4 personas, ya que implica todo el día. “No por una cuestión de distancia porque no son muchos kilómetros, pero para evitar el sol directo sería una complicación”, contó. Y explicó que actualmente están saliendo a las 7 de la mañana y regresan sobre las 18. “Cuando está el sol directo en el mediodía, estamos en las cascadas, allí se pueden bañar, porque tiene lagunas grandes”, subrayó.

También, afirmó que no es necesario cargarse con mucha agua ya que hay vertientes en el camino y pueden ir sacando desde esos lugares.

Sobre el costo de la actividad, comentó que ronda los 1300 pesos por persona el día, esto incluye seguro personal, botiquín, equipos de comunicación. “Es todo el día y lo que deben llevar es algo para almorzar y generalmente lo recomendable es que lleven algo para comer durante la marcha (frutas, frutos secos, galletas, entre otras). Lo fundamental es el buen calzado, ya que el 80 por ciento es lecho de río”, destacó.

En cuanto a la demanda, contó que actualmente están trabajando, no con la misma concurrencia del 2022. “Esto se debe a que la cantidad de lluvia que cayó en el departamento no es lo que sabe caer en este tiempo. Las lluvias fueron escasas”, contó. Y remarcó que “esto no quiere decir que estén vacías”.

Por último, comentó que recibieron mucho público internacional, que antes no era tan concurrente. Llegaron turistas de España, Francia y Estados Unidos.

“Queremos extendernos para hacer otro tipo de actividad, vinculad a lo mismo, pero en lo que sería Sierras de Elizondo y Astica. Tenemos la idea de generar mano de obra local con productos autóctonos”, concluyó.

Contacto: 2646732932