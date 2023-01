Adiós a un luchador: murió Panchito, el joven que movilizó a San Juan por sus sueños

domingo, 22 de enero de 2023 08:22

Con una sonrisa permanente y siempre agradecido, con la bondad que sólo conoce de buenos sentimientos, Francisco "Panchito" Segovia conquistó a los sanjuaninos por su amor a la vida. Junto a su familia, vivían en condiciones precarias que dificultaban su calidad de vida. Tras conocer su situación, el grupo ISA movilizó una enorme campaña para visibilizar que necesitaban una casa de IPV. Tras lograrla, los sanjuaninos celebraron con él por lo alto. En las últimas horas, lamentablemente se conoció su deceso, conmoviendo a quienes lo conocieron, en quienes deja una huella imborrable.

La historia de Panchito se conoció en 2017. Su familia estaba inscripta hace años con la ilusión de tener una vivienda digna de IPV para Panchito, que tenía microcefalia y sufría ataques de epilepsia que le impidieron caminar y comer solo, entre otras complicaciones de salud. Vivían en una construcción humilde, al fondo de una casa en el barrio Cabot, en Concepción.

Panchito, junto a Pato Rossomando y sus amigos del Grupo ISA. Juntos visibilizaron la urgencia de una casa para él.

Al conocer su historia, Patricia Rossomando y un grupo de voluntarios y amigos pusieron primera e iniciaron una serie de eventos solidarios para reunir dinero para comprar una casa y movilizar, además el pedido a IPV. Norma, la mamá de Panchito, estaba abocada a su cuidado y se esperanzó muchísimo con el compromiso que mucha gente abrazó para que ellos estuvieran mejor.

En junio de 2018, finalmente recibió la mejor noticia: IPV les entregaría su casa. Emocionada hasta las lágrimas, en ese momento, Norma dijo a Diario La Provincia: "me avisaron que el expediente salió favorable y que tendremos nuestra casita. Sólo tengo que hacer los trámites de rigor. No lo puedo creer; lloro y lloro de alegría. Tantos años de espera e ilusión. Estoy muy agradecida con Pato y con todos los que nos ayudaron. Sólo hemos recibido amor y mucho apoyo en estos últimos meses".

Panchito también pidió "Una casa para Serenity", la nena en tratamiento oncológico. IPV también se la otorgó.

Panchito era pura alegría. Cuando recibieron la llave de su casa, no dejó de sonreír y de recibir los abrazos de todos sus nuevos amigos y por supuesto, los de siempre. También tuvo un gran cumpleaños sorpresa, algo que había querido

En 2019, otro sueño de Panchito hizo que los sanjuaninos se movieran, esta vez, en redes sociales. Pato Rossomando comenzó una nueva movida para que el joven conociera a Lionel Messi, que llegaba a San Juan de cara al amistoso entre la Selección Argentina y Nicaragua, en la previa de la Copa América. "Si hay alguien que nos hizo creer y entender el valor de los sueños, es él", dijo Patricia por ese entonces.

Panchito con Lionel Messi: un encuentro lleno de emoción.

Por supuesto, se cumplió. El 7 de junio de 2019, Francisco "Panchito" Segovia lloró de alegría al estar con Lionel Messi. El astro del fútbol mundial y capitán de la Selección Argentina entró al Hotel del Bono Park y cuando vio al sanjuanino se devolvió para regalarle unos minutos.

"Messi lo abrazó y lo besó, después se tentó de la risa porque Panchito le dijo que lo ama y que es un capo", contó Norma, mamá de Panchito, con la voz llena de emoción, a Diario La Provincia SJ.

Los minutos fueron eternos en los ojos del joven sanjuanino que no dejaba de sonreír y de demostrarle su admiración. Después de retratar el momento Panchito dijo estar "muy contento" y recibió el saludo del secretario de Deportes de la provincia, Jorge "Coqui" Chica.

Hoy, los seres queridos y amigos de Panchito lo despiden con profundo dolor. Quedan los recuerdos llenos de amor y la tranquilidad de haber podido cumplir el sueño de la casa propia a una familia que tanto lo necesitaba. La solidaridad mueve voluntades, corazones y sobre todo, sentimientos y hoy, la emoción por la partida de un amante de la vida.

Se fue un amigo

Patricia "Pato" Rossomando despidió a Panchito con un mensaje pleno de amor y dolor. Tras años de amistad, su partida dejó una gran herida.

"Como cambia la vida en un segundo que ayer subía una foto de tu cumple feliz de hace años atrás y hoy me toca despedirte... Y lo hago de esta manera en honor a tu madre que te acompaño toda la vida, a tus hermanas ,a la gente que ayudó para que vivas en un lugar mejor (no tan hermoso como el que debes estar ahora) y me dio la DICHA ENORME de conocerte...A la gente por la que cumpliste tantos sueños... te ganaste cada cosa hermosa que pasó y cada persona que te amó...

Fuiste una máquina arrasante de amor, marcaste la vida de muchísima gente y muy en especial la mía... Hoy con el alma destrozada... con el corazón en pedacitos no te digo adiós sino "hasta pronto Panchulo mío"... sé que hoy más que nunca estás donde siempre te llevé... esta vez ,clavado de otra forma... pero en el mismo lugar: lo profundo del alma".