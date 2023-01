Thiago, el bebé sanjuanino que necesita una casa urgente para seguir con su internación domiciliaria

viernes, 20 de enero de 2023 16:13

La familia de Bibiana Fuentes sueña con concretar su sueño de la casa propia, ya que tras el terremoto y la tormenta dejó el hogar en condiciones complejas. El hijo menor de la mujer, Thiago de 11 meses está internado en el Hospital Rawson desde su nacimiento. Los profesionales autorizaron la internación domiciliaria del pequeño, sin embargo, no pueden llevárselo al domicilio ya que no cuenta con las comodidades necesarias.

“Nació con labio leporino, con una cirugía le corrigieron los labios, le queda el paladar. Le tuvieron que hacer traqueotomía porque tenía dificultad al respirar. También, tiene problemas en el corazón y tiene dos soplos”, sostuvo Bibiana, mamá de Thiago a Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que tiene problemas en el intestino, le realizaron una colostomía y sigue con tratamientos. Le realizaron un estudio genético para determinar el síndrome que tiene Thiago. “Estamos esperando los resultados para ver cómo se llama el sindroma que tiene. Tiene las orejas un poco bajitas, hay unos nuditos en las manos y pies. Le hicieron un fondo de ojos porque salía que no tenía visión, estamos esperando nuevamente el control para saber si mejoró”, detalló la mujer.

Bibiana sostuvo que debido a que tiene la traqueotomía le dieron internación domiciliaria. La familia oriunda de Pocito aseguró que las condiciones de la vivienda en la que viven no está apta. “Nosotros vivimos en una casa de adobe, y él tiene que irse a una casa de material bien hecha con todos los servicios, para que tenga su comodidad, porque se va con enfermera las 24 horas. Tiene que estar controlado, pero con lo que fue el tema del terremoto se nos cayó una pieza”, destacó la mujer. Y agregó que las paredes no quedaron en óptimas condiciones. La pareja de Bibiana es trabajador rural y por el trabajo no pudieron terminar de arreglar la vivienda. La mujer comentó que desde la Municipalidad de Pocito hablaron con ellos y sacaron fotos al lugar, pero hasta el momento no recibieron ayuda para arreglar la casa.

Hace 5 meses que le salió la internación domiciliaria al bebé, pero debieron seguir en el hospital, tras no tener la casa en condiciones. “Las lluvias también son un problema. Nos mojamos enteros”, comentó Fuentes.

La madre de Thiago detalló que se manejan en colectivos, lo cual también implica un gasto diario. “Cuento con la ayuda de mi suegra y mi mamá”, contó Bibiana. Y destacó que lo que gana su pareja en el trabajo lo distribuye en la comida de la casa y para cargar la SUBE.

La joven no bajó los brazos e insistió nuevamente en la Municipalidad de Pocito, para ver qué solución le daban para contar con su casa propia. Bibiana realizó todos los tramites que le pidieron y una vez que estuvo listo el expediente ellos se encargarían de mandarlo al IPV. La mujer esperanzada fue a consultar sobre el estado del trámite, pero no obtuvo respuestas favorables. Entre lágrimas, la mujer resaltó que “vamos a cumplir un año en el hospital, y necesito irme a mi casa”.

Por último, remarcó que están comprando diariamente los pañales para el bebé y destacó que todos los sanjuaninos que deseen ayudar a la causa será bienvenido. Y resaltó que la prioridad ahora es contar con la casa propia para poder llevarse a su hijo de 11 meses.

La familia oriunda de Pocito, vive precisamente en inmediaciones de 13 y Aberastain. “Necesitamos una casita, para podernos llevar al bebé, es un calvario estar acá”, cerró la mujer.

Contacto: 2645302368 (Bibiana Fuentes)