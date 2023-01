Luz Ramirez, la sanjuanina que abre camino a las mujeres en México

viernes, 20 de enero de 2023 04:25

Cada año, las mujeres se van abriendo paso en trabajos que históricamente eran ocupados por varones. Es así como ya no llama tanto la atención ver a una chofer de colectivo o conductora de taxis. ¿Pero qué pasa en el interior de industrias mucho más duras? La realidad es que también se han ido volviendo más inclusivas.

Luz Ramirez es un ejemplo de ello, la joven sanjuanina, con el título de Ingeniera Industrial bajo el brazo, tuvo algunos empleos en la provincia hasta que por fin dio con uno que le interesó mucho y en el que decidió comenzar a hacer una carrera: la calera. Comenzó trabajando en una de las sedes locales de Calidra, hasta que le salió la oportunidad de ir a perfeccionarse a México y desempeñarse en otra de las plantas de la empresa internacional.

La producción de cal estaba históricamente realizada por hombres, pero poco a poco se han ido diversificando algunos puestos.

"Siempre me gustaron mucho las matemáticas y la lógica. La ingeniería industrial me llamó la atención por el campo laboral y porque en la carrera se estudiaba un poquito de cada ingeniería y también porque tiene una parte más humanística. Llegué hasta Calidra porque veía como un desafío el trabajar en una planta tan grande, con hornos grandes. Me llamaba mucho la atención cuando pasaba por la puerta", recordó Luz en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Trabajar en un mundo de hombres

Fueron estas mismas ansias de desafíos las que la llevaron a establecerse a miles de kilómetros. "Me ofrecieron participar de una Escuela de Gerentes en México y esto incluía establecerme en ese país por dos años, ya que al mismo tiempo me entreno en una planta mexicana que es en donde la empresa está más arraigada ya que lleva instalada allí muchos más años que en Argentina. Lo vi como una muy buena posibilidad para crecer profesionalmente", agregó.

La Escuela de Gerentes consiste en una diplomatura en la que se forman tanto en la parte técnica que tiene que ver con el proceso de extracción, trituración, calcinación e hidratación de la cal, como con la parte blanda, relacionada con el liderazgo, la negociación, la sensibilidad a la diversidad cultural, etc. Allí, también es la única mujer entre una treintena de hombres.

Luz es la única mujeres en la Escuela de Gerentes.

"Cuando empecé a trabajar en industrias sí sentía un poco raro al estar en "un mundo de hombres", pero cuando fui ganando un poco más de experiencia ya me empecé a sentir más cómoda. Me gusta mucho trabajar con hombres, me enseñan muchas cosas y siempre he tenido una buena experiencia, me han dado mi espacio, tanto en Calidra como en las empresas anteriores", aseguró la Ingeniera de 26 años.

Choques culturales

Pese a que lógicamente se habla el mismo idioma, hay aspectos culturales que difieren mucho de la idiosincrasia y las costumbres argentinas. "Mi principal reto para adaptarme a la vida mexicana ha sido la comida. ¡Es que acá comen mucho picante! También tienen otras celebraciones culturales muy lindas como el Día de Muertos, que para nosotros pasa desapercibido. El resto, lo que tiene que ver con seguridad y convivencia me ha resultado muy sencillo".

Es precisamente por esas diferencias culturales que ha protagonizado más de una escena chistosa. "Acá dicen algunas palabras muy distintas a las de Argentina y algunas me costó entenderlas. Al principio me pasó que escuchaba que entre ellos decían mucho "Simón" esto, "Simón" lo otro. Hasta que un día pregunté quién era ese "Simón" y se empezaron a reír. Es que acá lo utilizan para afirmar, digamos que en vez de decir "Sí", dicen "Simón". Creo que todavía se ríen de eso", contó divertida. A Luz le gusta mucho la industria calera y en San Juan compartía tareas con otra mujer.

Como todo joven que arma su valija en busca de un mejor futuro en otra parte, siempre está la incógnita de volver o no a su terruño. "Si me ofrecen algún puesto de trabajo allá sí volvería, pero el de acá en México me gusta mucho también. Estoy aprendiendo de la forma de trabajar de los mexicanos que es muy ordenada, prolija, detallista, me gusta mucho. Por eso me gustaría primero ganar más experiencia aquí y después sí regresar a la Argentina y aplicar todo lo aprendido", sentenció.