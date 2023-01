"Mi Pelucita mamá te ama": a un año del crimen de Yoseli, su familia la recordó en las redes

lunes, 2 de enero de 2023 00:00

Fue uno de los crímenes más aberrantes que tuvo San Juan en el 2022. Yoseli Ailén Rodríguez Pereyra tenía apenas 10 años cuando un hombre la violó y asesinó. Fue a metros de su casa en un descampado y el día elegido por el criminal fue el 1 de enero, tras los festejos de Año Nuevo.

La pequeña murió pero en el corazón de su familia sigue muy presente y por eso la recordaron en las redes sociales. La primera que lo hizo fue su mamá, Cintia quien hizo un emotivo posteo dedicado a la nena a quien llamaba "Pelucita". "Ya un año de ese maldito día, desde ese día que te arrebataron tu vida, te cortaron tus sueños, te borraron tu sonrisa", comenzó expresando la madre en un posteo.

Luego agregó: "No sabes cuánto te extraño y este dolor que llevo y el vacío que me dejaron en mi alma. Solo le pido a Dios que me de fuerza, que me mantenga de pie, firme a mis otros pollitos porque tengo que seguir por ellos y por ahí ya ni fuerza tengo. Dios dame fuerzas, qué dolor tan grande. Mi Pelucita mamá te ama y te amará por siempre, le mando un abrazo enorme al cielo mi angelito Yoseli".

Por su parte, su tía Rosa Guevara también le dedicó emotivas palabras de recuerdo: "Cómo pasan los días y ya cumpliste 1 año de aquella maldita tragedia nunca te olvidaremos mi Yoseli de la tía que tu alma que descanses en paz siempre en nuestros corazones mi hermosa bebé".