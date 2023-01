"Dios tenía otro plan para mi": Giuliano, el sanjuanino que chocó, quedó al borde de la muerte y volvió a vivir

lunes, 2 de enero de 2023 07:38

Comenzó el 2023 y más allá de los cientos de bebés que nacieron este año, también hubo personas de distintas edades que reiniciaron su contador. A fines de noviembre una triste noticia recorrió los portales sanjuaninos. Un sujeto en presunto estado de ebriedad chocó a dos jóvenes que estaban estacionados en su moto en España y Circunvalación.

Se trata de Brisa y Giuliano, quienes quedaron internados en grave estado. Ella con una fractura expuesta de fémur y él con tantas heridas que los médicos decidieron ponerlo en un coma farmacológico. Hace pocos días, él recibió el alta y dialogó con Diario La Provincia SJ para contar qué sucedió y cómo se encuentra.

Giuliano con su padre.

"Lo que recuerdo de ese día fue que me estacioné porque se me volaron unos papeles de la moto. Cuando se subió mi novia sentí el impacto, pegamos contra el auto y es lo último que supe. Todo fue muy rápido", comentó el chico cuyo caso se viralizó a través de las redes sociales.

A sus 18 años, le costó mucho aceptar lo que sucedió y verse en esa situación tan vulnerable y traumática. "Me desperté en el hospital preguntando qué pasó, qué me había sucedido viendo el estado en el que estaba. Ahí entendí que habíamos chocado. Tuve muchas crisis de pánico. Me volví un poco loco por lo que había pasado. Me tuvieron ´dopado´ varios días por lo alterado que estaba", explicó sobre el coma inducido en el que lo tuvieron.

Su rostro y sus piernas aún conservan las heridas del accidente.

Aprendió a caminar

Poco a poco sus heridas fueron mejorando y lo derivaron a una habitación común, hecho que sus familiares y amigos celebraron a través de las redes sociales. "Un día me levanté más calmado y dejaron de pasarme esos sedantes. Me fueron haciendo los tratamientos que había que hacer para curarme", contó.

Pese a que ya le dieron el alta, todavía tiene algunos inconvenientes de salud que requieren atención. "Para estar completamente bien necesito seguir yendo al hospital porque tengo fracturas en la mejilla izquierda que va desde el ojo, en donde tengo un tajo, hasta la mandíbula. Eso me dijeron que se cura con el tiempo. También tengo heridas en el hombro y en el brazo que se van curando al igual que los problemas en el ojo", detalló.

Para apoyar a su familia realizaron no solo cadenas de oración sino también una colecta que les ayudaba a ir solventando algunos gastos hasta tanto les saliesen los expedientes administrativos correspondientes. "Me di cuenta de que tengo mucha gente a mi alrededor que me quiere. El apoyo de mi familia y mis amigos es algo que nunca había visto. Fue una experiencia muy rara de la que rescato que mucha gente estuvo, me dio amor, me dio a entender que soy fuerte, que puedo salir adelante a pesar de lo que pasé".

Finalmente, Giuliano quien hasta el día del accidente tenía 18 años, este 2022 reinició su marcador. "Cuando desperté volví a nacer porque no sabía caminar ni hacer muchas cosas, es como que mi cerebro se había olvidado. Me costó aprender pero ya volví a ser yo mismo. Mi cerebro se restauró. Lo importante es que Dios me ayudó. Ojalá que no le pase a nadie más", sentenció.