Su papá murió cuando él era muy joven y ahora busca a la familia paterna que nunca conoció

jueves, 19 de enero de 2023 07:11

En la Argentina de los últimos años, se ha luchado mucho por el Derecho a la Identidad, que consiste básicamente en que cada persona pueda saber quién es, cuál es su origen, quién o quiénes integran su familia biológica. Luis Peñaloza vivió toda su vida con la "espina" de no poder conocer a ningún familiar paterno y desde hace algunos años decidió comenzar una búsqueda.

Luis y todos sus hermanos nacieron en San Juan, en donde su papá, Leoncio Peñaloza se estableció luego de haber tenido una gran pelea con su propio padre. Por esta discusión, nunca más regresó a su San Rafael natal; sus hijos no conocieron a ningún familiar del lado paterno ya que el hombre murió a los 65 años sin solucionar esa rencilla.

Él era Leoncio Peñaloza, padre de Luis en su juventud.

“Nunca fui a San Rafael, pero por lo que averigüé, mi papá nació en una zona que se llama Colona Elena. Él falleció en 1982 durante la Guerra de Malvinas, cuando tres de sus hijos estábamos luchando. Los tres sobrevivimos, somos veteranos. Yo era muy joven, tenía 21 años y él nunca nos había hablado de su familia. Lo que sé me lo contó mi mamá”, explicó Peñaloza en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Así lucía Leoncio Peñaloza en su adultez.

Según detalló Luis, cuando Leoncio volvió a su casa del Servicio Militar, se encontró con que su padre estaba maltratando a su mamá y esa fue la causa de la gran pelea que terminó con él abandonándolo todo y partiendo hacia San Juan. “Cuando iba llegando a la casa vio que el padre le estaba dando una paliza a la madre, entonces él se enojó, se peleó y se fue de la casa. Les dijo que nunca más iban a tener noticias de él y se vino acá a Caucete ya que ahí tenía una tía de apellido Camacho. Primero trabajó en tareas relacionadas al campo y luego en el Estadio Abierto”.

Sus hermanos intentaron retomar el vínculo alguna vez, pero no se concretó. “Un día vinieron hermanos de él de Mendoza a buscarlo. No sé qué habría pasado en la familia, tal vez habían fallecido los padres o lo necesitaban para algún trámite. Como estaba ofendido con su familia, no los recibió. Se escondió en los recovecos del Estadio y ellos se cansaron de buscarlo”.

Parte de los hermanos Peñaloza en el cumpleaños de su madre en el 2010.

Tras las primeras averiguaciones, encontró el nombre de sus abuelos: Pedro Antonio Peñaloza y Luisa Santibañez; y el de quienes serían sus tíos: Adela, Damián, Cosme, Regina, Oscar, Blanca y Raúl Peñaloza. Sin embargo, duda de que estén vivos y no tiene ninguna información sobre sus primos.

Luis asegura que su deuda pendiente es abrazar a un primo.

“No es que yo pretenda reclamar algo, o pedir una herencia, nada más alejado. No lo aceptaría tampoco, porque yo tengo lo mío y no me importa lo que le correspondía a mi padre. Simplemente quiero conocerlos. No creo que tenga tíos ya porque calculando que mi viejo se murió en el año 82 con 65 años y era el tercer hijo, asumo que todos sus hermanos ya fallecieron. Pero supongo que debieron tener hijos y quiero abrazarme con un primo Peñaloza”, sentenció Luis.

Quien tenga algún dato para aportar, se puede comunicar al 2932471949.