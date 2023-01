"Desbordado de emociones": el sanjuanino que ganó un exigente concurso llegó a las Islas Malvinas

miércoles, 18 de enero de 2023 17:27

Braian Espinoza es sarmientino y desde siempre, un joven inquieto y con impulso emprendedor. Realizador audiovisual y egresado de la ENERC, encaró sus estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales y no dudó en postularse en “Regional Falkland Student Competition”, un exigente concurso organizado por el Gobierno de las Islas Malvinas y las Embajadas Británicas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Fue el único argentino ganador y que junto a tres jóvenes más acaba de llegar a las Islas Malvinas para vivir una gran experiencia.

"Empezó el viaje mas importante de mi vida, estoy en Malvinas. Desde el momento en que el avión comenzó aterrizar y veia las Islas desde mi ventana, la emoción me superó. Me sentí desbordado de emociones, pensaba en toda la historia que la envuelve y en los héroes, que dejaron cuanto tuvieron en cada combate", señaló en sus redes sociales, junto a un carrete de imágenes.

"El paisaje es tremendo, todavía no encuentro la palabra perfecta para describir todo lo que veo. Soy el tercer argentino en ganar el concurso para vivir este intercambio y espero poder compartirles todo lo increible que tiene Malvinas", sentenció.

El concurso proponía grabar un video bajo la consigna "Why would I like to meet my neighbours in the Falkland Islands?" (¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Malvinas?), en 60 segundos y en inglés. El gobierno de las Islas apuntó con ello a estudiantes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

El concurso llamó la atención del sanjuanino, entre otros aspectos, porque se relaciona directamente con su nueva carrera universitaria. "Soy estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y tener la oportunidad de vivir una experiencia tan desafiante en lo personal y lo profesional es algo que me motivó a postularme. Pero lo más importante es que desde muy chico me apasionaba el tema histórico de la disputa por las Islas Malvinas y eso se reforzó con los relatos que parecían de película de lo que vivió mi tío, en 1982, Ramón Flores, con casi la misma edad que tengo yo. Estuvo en ese momento, en ese territorio tan maravilloso y hermoso como él me cuenta, cada vez que lo veo. Estoy firmemente seguro que esta experiencia e intercambio será enriquecedora para ampliar mis conocimientos. Voy a vivir en primera persona lo que mi tío me relató y también iré con la mente abierta y dispuesto al diálogo, a escuchar el otro punto de vista porque hay que construir puentes y no muros. Conocer su cultura, su estilo de vida y su punto de vista es algo que me encantaría vivir y también compartir", señaló el joven, entrevistado por Diario La Provincia SJ, en septiembre pasado.