OSSE alertó que las crecientes afectaron la producción de agua potable

martes, 17 de enero de 2023 12:09

Debido a las intensas lluvias y crecientes, los accesos de agua cruda que ingresan al Establecimiento Potabilizador Marquesado registran alto grado de turbidez generando que la producción de agua potable se vea afectada en lo que respecta a parámetros de turbiedad y también de reserva.

Por tal motivo, el proceso de potabilización es más lento de lo habitual, eroga menor cantidad de agua tratada y por lo tanto, se deben tener equilibrados los tanques de reserva, destacó un comunicado oficial.

Teniendo en cuenta parámetros microbiológicos y de acuerdo a lo informado por Laboratorio Aguas, el agua potable continúa siendo apta para consumo humano. En caso de ser necesario, se sugiere a los usuarios hervir durante 3 minutos el agua de la red y dejar reposar unos minutos más.

Es esencial el uso responsable del agua potable, y se recomienda:

Cuidar la reserva del tanque domiciliario

Priorizar el consumo de agua potable para acciones vitales

No regar - No lavar veredas ni autos - No llenar pileta, etc.

Ante consultas y/o reclamos comunicarse al:

WhatsApp 264 506 4444 -sólo texto-.

Línea gratuita 0800 222 6773

Sitio web de OSSE / contacto.

Facebook e Instagram: Obras Sanitarias Sociedad del Estado