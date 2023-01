Desafiando a la lluvia: la conmovedora primera imposición de "ponchitos de Cura Brochero" a niños en Chimbas

martes, 17 de enero de 2023 10:46

En una noche en que una imponente tormenta eléctrica dominaba a la provincia, en el predio del Centro Evangelizador Santo Cura Brochero, en Chimbas, la fe pudo más. La mano del santo gaucho se sintió en el lugar en el que la tradicional misa de los 16, la primera del año para conmemorarlo, tuvo un acto muy especial. Por primera vez se impusieron 10 ponchos brocherianos confeccionados para niños y fueron los "Misioneritos de Brochero" quienes tuvieron la conmovedora misión.

El viento y una leve llovizna no frenaron a la multitud de fieles que llegó al predio de calles Rodríguez y Necochea. Con paraguas y abrigos, la celebración se desarrolló desafiando al estado del tiempo. Y se inició con el gran momento de la imposición del poncho. Colocados uno al lado del otro, niñas y niños con ponchos blancos en sus manos cumplieron con imponerlos a pequeños. Desde bebés en brazos de sus mamás, chicos alzados por familiares y quienes tímidamente se acercaron a pie, recibieron la bendición con las reliquias de tercer grado que llegaron desde Córdoba. En el santuario dedicado a Cura Brochero se cumplió con el protocolo para que llegaran a considerarse reliquias, tras permanecer varios días en contacto con la urna con los restos del santo o con relicario.

Feliz por acercar aún más la devoción brocheriana a los sanjuaninos, el sacerdote José "Pepe" Fuentes contó a Diario La Provincia SJ que "es increíble lo que pasó. Incluso, ante el mal tiempo, la gente me llamaba, me mandaban mensajes porque no se querían perder la misa. Me decían que en sus casas había viento fuerte, granizo, torrencial lluvia... Y yo les decía: "acá en el predio hay sólo una llovizna y algunos truenos. No lo podían creer".

Alentados por la fe y por las palabras del padre, a las 21 las sillas dispuestas para los fieles, que se cuentan por cientos, se ocuparon en su totalidad. "Había 1000 sillas ocupadas y gente parada. Me sorprendió mucho que me llamaban desde calle Oro, distante al menos 1000 metros, que llovía de una forma tremenda y en el predio, no pasaba nada. Por eso, comenzamos con la imposición del poncho y luego, celebramos la misa. Hacia el final, recién empezó a llover. Le damos gracias al Señor porque nos dejó celebrar la misa", relató conmovido y agradecido.

Sobre la imposición de los ponchitos a los chicos, no dudó en señalar que fue "hermoso y conmovedor. Y pensar que decidimos hacerlo como plan B; es decir antes de la misa. Gracias a Dios lo hicimos y la lluvia no nos impidió nada". Los "Misioneritos de Brochero" fueron protagonistas: los niños que son fieles del santo recibieron una preparación para imponer el poncho.

La amenaza de tormenta no frenó a los fieles de Cura Brochero y dieron su presente a la primera misa del año.