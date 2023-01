"Pa´ chinos como tú": "La Glady" la rompe con la versión sanjuanina de la canción de Shakira y Bizarrap

lunes, 16 de enero de 2023 15:09

¡Lo hizo de nuevo! "La Glady" no se pierde una y ya es furor en las redes sociales con su versión de la BZRP Music Sessions #53; la exitosa colaboración entre Shakira y el argentino Bizarrap (que llegará a San Juan para la Fiesta Nacional del Sol). La canción es un boom desde su lanzamiento por su contundente letra dirigida a Gerard Piqué, ex de la colombiana, y su nueva novia Clara Chía Martí. Mauricio Nozica creó una letra bien a lo sanjuanino y se despide a puro dardo de Rubén, quien ya no tiene más lugar a su lado.

"Hace un rato que yo ya me como otro asado... Una reina como yo no está pa`chinos como tú", dispara "la Glady", que además hace una declaración explosiva. Es un primo de Rubén quien la conquistó.

A poco de publicarse en Instagram, el video generó comentarios y repercusiones que resaltaron su ingeniosa versión, plagada de términos que usamos los sanjuaninos. ¿Teléfono para Bizarrap? En San Juan ya tiene quien lo acompañe en el escenario si Shakira no puede venir.

Mirá el video: