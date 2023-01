La modista “sanjuanina por adopción” que marcó su impronta en el país y vistió a reconocidas modelos

lunes, 16 de enero de 2023 16:50

Su pasión por la costura arrancó desde los 12 años cuando su abuela la mandó a tomar clases. Fue con una amiga, pero su par se aburrió, sin embargo, su amor por el rubro la incentivó a seguir sola este camino laboral que la llevaría a cumplir grandes sueños.

Se trata de Cyntia Moyano, la mujer oriunda de Córdoba, que eligió a San Juan como su hogar hace varios años. Hace 20 años que se dedica al rubro y vistió a modelos reconocidas del país.

“Comencé haciendo prendas para mí, confeccioné mis propios vestidos. Cuando realicé mi primer trabajo mis compañeras quedaron fascinadas”, sostuvo Cyntia Moyano a Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que tenía 15 años cuando realizó su primer vestido y luego, comenzó a recibir una gran demanda de parte de sus compañeras. También, realizaba trabajos bordados. Incluso profesora le encargó un pedido para todo el curso. “Los trajes de danza árabe llevaban mucho bordado, sabía que quería hacer eso”, destacó. Y agregó que años después estudió diseño en Córdoba.

Posteriormente, la profesional sostuvo que decidió dedicarse a lo que son vestidos. La mujer recordó que su primer vestido de novia fue muy especial. Tal es así, que después de varios años sigue teniendo relación con primera clienta.

“Vestidos de novia y de 15 son los que más hago”, sostuvo la modista-diseñadora. Y agregó que nunca imaginó la sorpresa que le llegaría de trabajar con reconocidas modelos del ámbito nacional.

Moyano remarcó que le mandaron varias solicitudes de revistas nacionales, y afirmó que no lo podía creer. En las primeras notas, la mujer admitió que dijo que no porque sentía que internamente no era su momento.

Años después, segura de sí misma y con la certeza de que iba por buen camino se animó a aceptar el desafío de trabajar con reconocidas figuras nacionales. “Fue muy lindo, una gran producción, me tocaron modelos reconocidas como Nicole Neumann, Ingrid Grudke y Natalie Weber”. Y agregó que recibió una importante invitación para ser parte de la Fashion Week en Buenos Aires. “Todo se dio naturalmente”, resaltó.

Respecto a la experiencia con las modelos, sostuvo que “fueron muy profesionales y predispuestas”. Y detalló que no conocía a Natalie, pero la joven logró cautivarla con su simpleza y espontaneidad. En cuanto a Nicole agregó que fue muy amable durante la jornada laboral que compartieron.

La mujer destacó que esto significó un verdadero desafío ya que no tuvo la posibilidad de tomar las medidas correspondientes. Únicamente le pidieron que llevara un vestido de novia de 90-60-90 y nada más. Moyano subrayó que estaba expectante con el look de Ingrid, por su altura, sin embargo, todo lo que llevó le quedo perfecto. “Les quedó todo perfecto, sin tomar medidas. La gente que me contactó siempre fue muy amable y me ofrecen lo mejor”, subrayó.

Otro de los reconocimientos que logró la modista fue la invitación para participar de un desfile Latinoamericano. “Fue algo inesperado, un crecimiento que no lo esperaba”, contó. Desde el 2021 comenzó a registrar varias propuestas importantes que marcaron su vida personal y laboral.

Cyntia afirmó que todo lo que logró a lo largo de su carrera fue resultado de mucho esfuerzo. En sus jornadas laborales arranca a las 5:00 de la mañana y hay días en los que se queda sin dormir. Sin embargo, la mujer resaltó que sigue abrazando su profesión como el primer día. “Que más se puede pedir que hacer lo que a uno le gusta”, destacó.

“Lo disfruto mucho, lo hago con mucho cariño, esto me genera mucha relación con las personas. Siempre me tocaron clientas amorosas y amables, todo fue muy natural”, resaltó. Y agregó que todo implicó mucho esfuerzo. Y destacó que “este año espero poder incorporar gente que me ayude, como lo tuve hace un tiempo”.

La mujer destacó que cuenta con el apoyo de su familia, que son el incentivo para seguir adelante. Su esposo es oriundo de San Juan, y por este motivo fue que decidió elegir la provincia como destino para vivir. “Mi marido es mi apoyo, porque en varias oportunidades tuve que viajar y me quedo tranquila que mis hijos están bien”, comentó. Y agregó que es su pilar en todo momento.

“Si bien en Córdoba trabajé muchísimo, porque era impresionante el trabajo que tenía, sin embargo, no tenía el reconocimiento que conseguí en San Juan. Sentí que por algo tenía que venir a esta provincia, me siento como en casa”, sostuvo.

Sobre las expectativas para este 2023, describió que está enfocada en trabajar en una colección de pasarela, para estar atenta a las invitaciones que surjan en este año. Afirmó que San Juan cuenta con muchos diseñadores reconocidos, y le gustaría poder realizar una actividad en conjunto, un objetivo que tiene pendiente y que buscará concretar en este año.