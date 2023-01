Con sorpresas y con más del 80 por ciento de reservas, ultiman detalles de la Fiesta de la Semilla y la Manzana

domingo, 15 de enero de 2023 21:53

Desde el próximo 19 de enero se vivirá en Iglesia un verdadero clima de fiesta. Se trata del evento que une a miles de turistas de todos los puntos del país denominado “Fiesta de la Semilla y la Manzana”. Afirmaron que son muchas las expectativas que tiene por esta nueva edición 35°, que estará cargada de sorpresas y contará con artistas locales, provinciales y nacionales. El escenario del evento será el Anfiteatro Manantiales , Rodeo, Iglesia.

“Estamos con mucho trabajo y mucha expectativa del público. La cantidad de entradas van bajando de una manera muy importante, eso es muy bueno porque habla de que la gente la está esperando”, sostuvo Fany Pernas, directora de Turismo de Iglesia, a Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que le están poniendo mucha energía a todos los detalles de las fiestas, para que las familias puedan disfrutar de todo lo que sucederá en cada una de las noches. “Hay mucha innovación, sabemos que es una fiesta muy esperada”, comentó la referente en el tema.

La profesional remarcó que la fiesta se llevará a cabo desde el jueves 19 al 21 de enero. “El día jueves la entrada no tendrá costo, será gratuita. El primer día es el más tradicional donde contaremos con el desfile de carruajes, se ven las cuestiones que se vinieron sosteniendo en el tiempo, serían como sus características más notables”, comentó. Y agregó que ese día estará en el escenario Canto 4, Doña Jovita y contará con mucha participación local y provincial.

Posteriormente, la directora de Turismo sostuvo que para viernes y sábado el costo de la entrada será de mil quinientos pesos por persona, los menores de 12 años no pagarán y no hay descuentos para jubilados y pensionados. “Hemos estandarizado los precios de las entradas, no hicimos combos, es un precio muy accesible y el descuento estará aplicado para todas las personas que quieran asistir”, resaltó.

“Nosotros tenemos una expectativa de 4 mil personas para el jueves, y unas 6 mil el viernes y el sábado otras 6 mil”, subrayó. El viernes contarán con artistas como Ulises Bueno, La Barra y Omega. Para el sábado tendrán un agama de artistas más bien folclóricos como Jorge Rojas, Natalia Pastorutti, Lokallas, Los Pacheco. También, estará Giselle Aldeco, Los Videla, entre otros.

“Hay mucha expectativa, hemos tratado de innovar de ajustarla a la realidad de ahora. Tenemos algunas cosas nuevas”, destacó Fany.

Sobre la demanda de turistas, contó que “los alquileres explotaron, mucha demanda. Debemos estar en un 80 por ciento, quedaron plazas para alquiler, pero pedimos que se aseguren sus lugares para poder tener asistencia con alojamiento. Eso habla de una buena convocatoria”.

En cuanto a los costos de reserva, comentó que hay alojamientos que parten desde los 2 mil pesos por persona hasta 6 mil pesos por persona. “En esa franja se mueven los costos de los alojamientos”, detalló. Y subrayó que “tenemos camping y el valor está por debajo de los 2 mil pesos”.