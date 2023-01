A 79 años del terremoto, las joyas arquitectónicas que todavía se conservan en Trinidad

domingo, 15 de enero de 2023 00:00

El 15 de enero de 1944, a las 20:49, San Juan sufrió el terremoto más destructivo de su historia. Con 7.4 grados de magnitud en Escala Richter y su epicentro en inmediaciones de La Laja, el sismo derrumbó gran parte de la provincia, especialmente en la Ciudad, en Albardón, Angaco, Ullum, Chimbas, San Martín y Caucete.

Por entonces, la mayoría de las construcciones eran precarias, de adobe y algunas de ladrillo macizo, pero sin ningún tipo de acondicionamiento pensando en los sismos. Es por ello que tras el movimiento más importante y las sucesivas réplicas, la mayoría de los edificios terminaron derrumbados. Sin embargo, en Trinidad, todavía hay algunas joyas arquitectónicas que se conservan y que es necesario preservar como parte de la historia.

"Trinidad es parte de los núcleos fundacionales de la ciudad hispánica, todos con nombres religiosos (Santa Lucía, Desamparados). Era un barrio inmediato a lo que era el centro propiamente dicho y por lo tanto era parte de la colonia y de los asentamientos policéntricos que los españoles iban fundando. Es decir, una ciudad cabecera y en los márgenes pequeñas villas productivas que se interconectaban respondiendo a las leyes de Indias", detalló el arquitecto Leonardo Correa a Diario La Provincia SJ.

La Iglesia de Trinidad

La actual Iglesia de Trinidad, ubicada frente a la plaza departamental no fue la primera. "No está totalmente estudiado, pero hubo una capilla en época colonial que no existe actualmente”.

Ruinas de la antigua Iglesia de Trinidad

Lo que sí podemos ver son las ruinas de la que se construyó en el siglo XIX, más precisamente en 1887, que estaba ubicada en General Acha y Pedro de Valdivia. “Fue fundada por las Hermanas Vicentinas de la Caridad entre 1916 y 1920. Si bien fue una obra del siglo XIX, podemos decir que tenía una influencia indirecta de la cultura árabe y grecorromana. Tenía un conjunto de patios internos, cosa que ya se ha perdido en las construcciones sanjuaninas”.

Actualmente, el terreno en donde se encuentran las ruinas está en manos de un privado.

Otro aspecto a destacar que es en la única zona de San Juan en el cual en cien metros se pueden encontrar tres iglesias: la que está en ruinas, la moderna de Trinidad y la que está junto al colegio.

Así luce en el interior la iglesia. Gentileza: ACCODEPAS.

La Iglesia sufrió saqueos. Gentileza: ACCODEPAS.

“Es importante porque es la única ruina religiosa que queda en la provincia, es por ello que es tan importante salvarla. Por eso desde ACCODEPAS (Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino) estamos trabajando activamente para que se tomen medidas conservativas. Tiene un valor arqueológico, testimonial, religioso y comunitario muy importante", explicó Correa. Algunas de las imágenes religiosas fueron trasladadas a la nueva Iglesia, pero otras desaparecieron. Gentileza: ACCODEPAS.

Fábrica de fideos

Otro de los edificios emblemáticos de la zona es el de la Fábrica Yanzón ubicada en calle Mariano Moreno y Entre Ríos, que funciona hasta la actualidad y se calcula que se inauguró alrededor de 1879. "Tiene una fachada de líneas italianizantes, esto significa que tiene un estilo historicista, como un neorenacimiento italiano", sentenció el arquitecto.

Según los registros, fue en 1879 cuando Dominga Quiroga se la vendió a José Moreno, quien hizo lo mismo 1908. En 1913 la compró José Yanzón en donde adquirió el nombre por la cual se la conoce actualmente. Sin embargo, en 1987 la familia Millán la compró, decidiendo mantenerla.

Hospicio, Escuela y Santería

En la misma manzana en la que estaba la iglesia, las hermanas fundaron un hospicio, una escuela y también una librería y santería. El asilo fue inaugurado en 1896 y tenía lugar para recibir a 100 personas. Por calle General Acha, todavía se ve el cartel de la Librería y Santería Trinidad.

"Cuando fue el terremoto de 1944, transformaron el espacio que era del antiguo hospicio en una escuela de emergencia". Se trató de la Escuela de Capacitación Laboral Dean Balmaceda, que actualmente se encuentra en Rawson.

Casas preterremoto

Más allá de los imponentes edificios, también hay que tener en cuenta las casas particulares que todavía persisten y son un reflejo de la cultura de la época. "Con respecto a la arquitectura doméstica, por calle Pedro de Valdivia entre Alem y Mendoza hay un corredor muy interesante en el que quedan todavía casas preterremoto. Ellas muestran un poco lo que era la imagen del San Juan antiguo. Es un pequeño píxel urbano de lo que era la provincia", explicó el especialista. Veredas angostas y típicas construcciones que delatan una época previa al terremoto.

Si bien hay varias viviendas interesantes, hay algunas que llaman la atención de los arquitectos. "Hay una casona art decó que es fantástica que tienen también una estructura de patios y un aparato ornamental típico de este estilo, uno de los últimos ejemplos que quedan en San Juan; además tiene también toda una herrería artística que la acompaña que es una obra formidable".

Chalets

Más allá de las casas, Trinidad también se caracteriza por los chalets que en su momento eran los cascos principales de las estancias productivas mayormente vitivinícolas y por lo tanto era en donde vivía la clase alta local. Un ejemplo de ello es el Chalet María Luisa, ubicado en calle General Acha y San Francisco del Monte. "Maria Luisa es una obra de principio del siglo 20. Es una obra ecéctica con líneas italianizantes, pero con una fuerte impronta en su variante liberty italiana. Tiene un aparato ornamental fantástico", puntualizó Correa.

"Otro ejemplo es el Chalet López, conocido como la Casita de Chocolate. Es de un estilo anglonormando, pintorequista. También es de principios del siglo XX. Tenía un parque muy grande que después fue expropiado para hacer la avenida de Circunvalación. Es un fiel reflejo de las viviendas de la élite sanjuanina de principios del siglo XX y que han resistido a cuatro terremotos (1944 - 1952 - 1977 y 2021)".

Empedrado histórico

Aunque para apreciar los edificios uno suele alzar la vista, lo cierto es que hay otro elemento importante a destacar que para admirarlo es necesario bajar la cabeza. "En lo que sería la vereda del complejo de las hermanas Vicentinas subsiste todavía el último vestigio de calle empedrada de San Juan. No hay otra calle empedrada en la provincia que sea original, y si la hay está tapada con asfalto". En la puerta de lo que queda de la Santería, está el dañado empedrado histórico.

El estado en el que se encuentra es cuestionable, pero todavía se alcanza a dislumbrar el pasado. "Estamos hablando de una riqueza testimonial en lo arqueológico, sumamente importante porque acá se hacía con piedra bola con arena. Está sumamente deteriorado, hay que restaurarlo. Me acuerdo de que cuando yo era chico todavía estaba en relativo buen estado".